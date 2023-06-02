台美經貿倡議協定 江啟臣：沒具體內容不敢來立院報告

台美雙方昨在美國正式簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定。國民黨立委江啟臣批評，樂見台美合作，但整個協定未見具體的經濟牛肉，只看到大內宣，是陽春無感的協定，且若真的有像政府宣傳的這麼具重大影響，那為何從談判到簽署，從未主動到立法院報告，讓國人能評估因應？

江啟臣指出，所謂台美雙方簽署「首批」協定，目前只完成5項議題，後續還有7項議題，蔡政府宣稱「該協定深具歷史意義，也是新的開始，臺灣將持續強化和各國的聯繫合作，並向台美全面性的自貿協定(FTA)前進。」

但他要請問蔡政府，目前簽署的「台美貿易協定」具體內容是什麼？對國內各類產業的衝擊或影響又是什麼？更重要的是牛肉在哪裡？能為國內產業帶來什麼幫助？到現在不敢進立法院報告，也沒看到評估，恐怕只是想用此貿易協定遮掩政府無力爭取臺美FTA（自由貿易協定），也無法參與IPEF（印太經濟架構）的窘境。

江啟臣指出，去年蔡政府一直告訴國人有望在首輪加入IPEF，但最後希望落空，取而代之的只剩台美21世紀貿易倡議協定，而日前美國宣布IPEF的14個參與國達成供應鏈協議，確保在危機期間的替代供應鏈合作，以減少對中共的依賴。

顯然未來IPEF將扮演區域供應鏈安全把關的角色與平台，但政府口口聲聲說供應鏈規則的設定未來比什麼都重要，宣稱台美關係堅若磐石，至今卻仍被美排除在IPEF外，「台美貿易協定能補救、或是藉協定達到與IPEF的實質參與目的來確保供應鏈安全？」

江啟臣並說，經貿談判須以換取國家最大利益為談判目標，蔡政府更別忘了這是開放萊豬，犧牲國人食安才換得，除有義務向國人清楚說明貿易協定的利弊得失，更應設法在未能加入IPEF前利用各種談判過程積極爭取更多實質利益，勿被予取予求。

江啟臣強調，要提醒蔡政府，台灣位處地緣政治最前線，若無法加入IPEF，政府就應該設法連結台美雙邊協定與IPEF的具體合作，起碼在協定內附帶要求讓台灣成為IPEF的對話夥伴，或透過台美協定與IPEF供應鏈安全同步，才能避免在供應鏈安全被邊緣化，影響產業發展，甚至危及國家安全。