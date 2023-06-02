快訊

台南南區水產店遭步槍掃射20多發 員警回擊射中歹徒臀部2槍

性騷連環爆！民進黨秘書長鞠躬道歉 性騷移送法辦、黨紀處理

還好沒聽？黃仁勳回首創業路...母親曾勸「何不找份工作？」

黃偉哲譏侯友宜不厚道 陳以信嗆：台南變「慶記之都」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳以信。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳以信。圖／聯合報系資料照片

針對新北市長侯友宜指出台南治安差，台南市長黃偉哲認為侯不厚道，國民黨立委陳以信今日根據官方統計指出，近年台南治安數字不佳是事實，六都比較下來每十萬人中，台南查獲子彈最多，刑案與毒品件數都是六都第二高。他抨擊黃偉哲不思如何改善台南治安，只知反唇相譏令台南市民非常失望。

陳以信說明，根據內政部公布警政統計與六都人口數計算，民國111年度每十萬人所發生全般刑案總數（不含駕駛過失），台南市高達1,248件，六都排名第二高。而每十萬人毒品查獲件數，台南市有177件，六都排名也是第二高。

陳以信指出，台南市的彈類查獲數（包含子彈、手榴彈、土製炸彈、其他彈類）卻是六都中最高，每十萬人高達99.1顆，黃偉哲竟讓台南變成名符其實的「慶記（子彈）之都」。

陳以信質疑黃偉哲，台南治安不好有憑有據，侯友宜有什麼不對？請黃偉哲好好虛心檢討台南治安，不要見笑轉生氣，不要只會反唇相譏，應該拿出魄力來改善台南治安。

陳以信表示，台南治安差不是警察不努力，其實台南警察非常努力，但台南警力不足是長年結構問題。他指出，每十萬人台南市民只有231位警察，在六都中是後段班，警力不足捉襟見肘當然治安容易惡化。

陳以信最後強調，台南警力不足關鍵在市府不肯增加警察人事預算，大量警力又借調其他縣市，無法補足編制員額，最後造成台南嚴重的治安問題。

陳以信 黃偉哲

延伸閱讀

五星市長攜手登場！侯友宜周末直奔台中 盧秀燕出手藍營挺侯大團結

2024總統大選民調支持度 沈富雄示警「侯友宜1警鐘」：要拚了

李乾龍邀黨內大老與侯友宜餐敘 傳請王金平任競總主委

不速之客突現身 黃偉哲出席這校畢業典禮捎來祝福

相關新聞

黃偉哲譏侯友宜不厚道 陳以信嗆：台南變「慶記之都」

針對新北市長侯友宜指出台南治安差，台南市長黃偉哲認為侯不厚道，國民黨立委陳以信今日根據官方統計指出，近年台南治安數字不佳...

綠提新北市府女職員舊案 侯陣營：衛生局謙虛以對

新北市長、國民黨總統參選人侯友宜被綠營議員質疑，2020年發生新北市府衛生局林姓員工輕生案，從未道歉；侯友宜競選工作室今...

光電弊案燒不停 民眾黨團籲賴清德正面回應綠能黑金

民眾黨團今天舉行記者會，指光電弊案燒不停，從im.B詐騙案到力暘光電案，民進黨官員、民代與顧問沆瀣一氣，共同參與光電與「...

影／軍公教加薪為選舉？鄭文燦：照顧公務員權益有助民間薪資成長

行政院副院長鄭文燦今天上午到高雄，出席光寶科技高雄聯合營運中心二期工程開工動土典禮。針對行政院拍板軍公教加薪，在野黨質疑...

犯罪事件頻傳基層警力不足 時力籲修法擴大治安能量

時代力量立法院黨團今日舉行記者會，指出犯罪案件攀升，凸顯檢警辦案人力不足，執政失能受害的是民眾、拖累的是基層。時代力量立...

英系生存戰低調轉高調 少了操盤手洪耀福能最後一搏？

去年民進黨在九合一選舉大敗，蔡英文總統辭去黨主席一職，英系也轉趨低調。不過最近英系逐漸「低調轉高調」，似乎有意在「後蔡英文時代」最後一搏，包括英系的台北市議員吳沛憶積極爭取參選中正萬華區立委，另英系的台東立委劉櫂豪雖然在初選落敗，最近卻表態「參選仍是選項」。在民進黨由賴清德掌權之後，英系失去過去「嫡系」身分，操盤手洪耀福也傳出已到日本擔任訪問學者，黨內都非常關注英系的未來，尤其是英系將如何面對生存保衛戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦