黃偉哲譏侯友宜不厚道 陳以信嗆：台南變「慶記之都」
針對新北市長侯友宜指出台南治安差，台南市長黃偉哲認為侯不厚道，國民黨立委陳以信今日根據官方統計指出，近年台南治安數字不佳是事實，六都比較下來每十萬人中，台南查獲子彈最多，刑案與毒品件數都是六都第二高。他抨擊黃偉哲不思如何改善台南治安，只知反唇相譏令台南市民非常失望。
陳以信說明，根據內政部公布警政統計與六都人口數計算，民國111年度每十萬人所發生全般刑案總數（不含駕駛過失），台南市高達1,248件，六都排名第二高。而每十萬人毒品查獲件數，台南市有177件，六都排名也是第二高。
陳以信指出，台南市的彈類查獲數（包含子彈、手榴彈、土製炸彈、其他彈類）卻是六都中最高，每十萬人高達99.1顆，黃偉哲竟讓台南變成名符其實的「慶記（子彈）之都」。
陳以信質疑黃偉哲，台南治安不好有憑有據，侯友宜有什麼不對？請黃偉哲好好虛心檢討台南治安，不要見笑轉生氣，不要只會反唇相譏，應該拿出魄力來改善台南治安。
陳以信表示，台南治安差不是警察不努力，其實台南警察非常努力，但台南警力不足是長年結構問題。他指出，每十萬人台南市民只有231位警察，在六都中是後段班，警力不足捉襟見肘當然治安容易惡化。
陳以信最後強調，台南警力不足關鍵在市府不肯增加警察人事預算，大量警力又借調其他縣市，無法補足編制員額，最後造成台南嚴重的治安問題。
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