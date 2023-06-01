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接見柏林安全會議訪團 賴清德：積極與民主同盟合作

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天下午接見「柏林安全會議代表團」。圖／總統府提供
副總統賴清德今天下午接見「柏林安全會議代表團」。圖／總統府提供

副總統賴清德今天下午接見「柏林安全會議代表團」，他感謝德國政府多次在七大工業國組織（G7）會議等公開場合強調台海和平穩定的重要性；他並表示，台灣除了強化自我防衛能力，也會積極與民主同盟共同合作，以備戰來避戰，達到和平的目標。

賴清德指出，「柏林安全會議」是歐洲討論各項安全事項的重要平台，對於德國、歐洲的區域安全及世界的和平穩定發展有巨大貢獻。他感謝「柏林安全會議」歷年都邀請台灣官員參與會議，這對台灣來說意義重大。

賴清德提到，台灣與德國近年關係日益增進，德國教育部長在今年3月來台訪問，這是幾十年來，德國首次有部長級官員到訪。此外，德國國會友台小組也多次來台訪問，促進兩國之間的交流。

賴清德表示，中華民國台灣非常感謝德國政府多次在G7會議等公開場合，強調台海和平穩定的重要性。德國外交部長貝爾伯克在今年4月訪問中國時，也特別強調，反對任何一方使用武力，或是單方面改變台海現狀。德國政府和國會在國際場合所做的這些宣示，對台灣民心的穩定及印太地區的和平有莫大的幫助。他要代表台灣向德國表示感謝。

賴清德說，中華民國台灣在蔡總統領導下，基於對等、尊嚴、和平、穩定的立場，進行兩岸各項政策；未來，他也會竭盡所能，在全球的視野下，維持台海和平穩定的現狀。台灣除了強化國防武力，展現自我防衛的決心外，也會積極與民主同盟共同合作，以備戰來避戰，達到和平的目標，希望德國能全力支持。

代表團團長、官署明鏡報發行人普羅爾（R.Uwe Proll）致詞時表示，此行也了解到台灣正面臨來自中國多面向的挑戰，不僅在軍事上，甚至在政治上也看得到。「這讓我們知道，來自中共混合戰的行動其實是最危險的。」

普羅爾提到，俄國入侵烏克蘭的這場戰事已違反國際法及人權，歐洲、甚至世界的秩序已經改變。歐盟及北約正在盡最大努力遏止俄國的這項行動，以捍衛民主與法治。今年11月於柏林舉辦的「柏林安全會議」，他保證台灣的代表團一定會受到歡迎，也會有實質的參與。他也認為，現在全球的各個民主國家必須更加團結，以守護民主、自由、法治。

德國 柏林 賴清德

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