AIT處長孫曉雅參加海洋國際青年論壇 她這樣評論台灣年輕人

海洋委員會與國家發展委員會、美國在台協會高雄分處（AIT/K）為鼓勵青年學子運用海洋科學解決海洋所面臨的危機與挑戰，今、明兩天合作辦理「2023台灣海洋國際青年論壇」。這是台美雙方第5度攜手辦理海洋危機行動提案競賽，吸引來自美國、歐洲、太平洋區域、拉丁美洲及非洲等超過20國有志青年一同響應參與提案。

美國在台協會處長孫曉雅開幕致詞時表示，海洋是世界上最重要的自然資源之一，保護海洋對於確保一個永續的未來至關重要。她也提及，氣候危機是一場海洋危機，面對海洋暖化、海平面上升和海洋酸化等挑戰，需要全球共同來應對，而要取得實質進展，需要公私部門齊心協力，共同創造創新的解決方案。

孫曉雅說，美國將持續與台灣及世界其他夥伴密切合作，推動海洋保護和全球環境議題。她也特別提到，台灣最棒的資源之一，就是才華洋溢又具有創新思維的年輕人，保護海洋需要年輕人的創造力、熱情，更需要他們的參與。

海洋委員會主任委員管碧玲表示，很高興疫情後能實體與會，本活動辦理5年來，已吸引國內外超過22個國家、70間大專高中職學校、602位有志青年共同參與，激勵了許多年輕一代正視海洋所面臨的挑戰，並提出創意解方，同時為他們提供了一個交流平台，互相學習分享彼此的觀點與看法。而參與人數每年持續擴增，讓這個活動也成為越來越具備國際化的海洋青年平台。

管碧玲說，感謝美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）國家氣象局物理科學家Dmitry Dukhovskoy博士於線上進行專題演講，他的講題「海洋建模和預測：模型能預測未來嗎？」介紹NOAA如何運用科學工具蒐集地球的大氣及海洋環境數據，進而預測未來的海洋，讓我們更加了解全球海洋環境的變化，進而協助分析如何保護我們的海洋。

管碧玲特別提到，最近特別轟動的NVIDIA黃仁勳總裁演講中說：「要用跑的不要用走的」，管碧玲巧妙比喻在座的參賽者，為了解決問題讓智慧跑在現實的前面很遠，「他們就是用跑的，而不是用走的一群年輕人」，每個入圍決選的參賽隊伍，都是海洋委員會要積極培育的海洋守護者，她期待這些參賽者的提案發想，能在未來得到具體落實。

「海洋污染防治法」修正案5月31日由總統公布，該法著重「充實財源、強化工具、公民參與、國際接軌」等四大目標，讓潔淨海洋的夢想，又往前邁向一步。但光有法律不夠，海洋委員會積極建構海洋法制的同時，更需要公民持續參與，才能讓制式法律框架具有內在力量，確保海洋永續發展。

呼應孫曉雅處長對於年輕人的看法，管碧玲說：「在台灣，國家的歷史是年輕人創造的！」1990年年輕人在三月學運只用7天就促成了台灣國會全面改選；2013年年輕人站出來聲援洪仲秋，並用23天就推翻我們的軍事審判制度；2014年年輕人站出來反服貿，保護台灣的經濟體質和基本架構，並創造了一個政黨；2016年年輕人呼籲婚姻平權，並促使立法院三讀通過立法，承認同性婚姻，再用兩年半的時間促成婚姻平權。

管碧玲說，這些故事都應證了台灣的年輕人是才華洋溢又具有創新思維的。年輕人可以改變世界，而年輕人創造海洋永續，就從這裡開始。