曝疑涉弊公司同址綠黨部 藍：民進黨跟光電弊案零距離

行政院前顧問古盛煇擔任負責人的力暘能源公司，被控在圈地、購地、土地使用及申請執照過程疑涉不法，台南檢調昨訊後將古盛煇依詐欺等罪嫌400萬元交保。國民黨立委鄭正鈐今披露，力暘能源和古盛煇的另一聚點投資公司，地址和民進黨新竹市黨部相同，且古盛煇是民進黨全國黨代表，顯示「民進黨跟光電弊案零距離」。

國民黨立法院黨團今舉行記者會。鄭正鈐指出，台南光電弊案一路查出前台南市經發局長陳凱凌涉賄，到現在發現力暘能源疑似用非法手段取得光電土地，而力暘老闆古盛煇以聚點投資股份有限公司投資力暘99.7％股份，兩家公司地址都設在新竹市西大路 772號2樓，和民進黨新竹市黨部同一地址。

鄭正鈐表示，古盛煇不僅是民進黨新竹縣黨部的地方黨部評議委員會召集人，身兼全新竹縣僅5名的民進黨全國黨代表，更是綠能界有名的「小英之友」，擔任新竹縣小英之友會副秘書長，是民進黨要角。

鄭正鈐指出，這些民進黨要角和光電弊案問題高度重疊，甚至被質疑有共生關係，檢調針對是否有不當光電利益交換追查，他也認為必須要去問蔡英文總統，到底知不知道這些民進黨黨代表深度涉入台灣光電弊案？也要問民進黨主席賴清德，到底知不知道民進黨新竹市黨部跟光電弊案牽扯不清？

國民黨立委李德維也批評，從過去曝光的台南各項弊案到現在，讓人不得不懷疑光電利益都被「小英之友」、「信賴之友」包攬，這樣的蛇鼠一窩，把台灣光電業搞爛，呼籲檢調要查明，不能因為盤根錯節的利益和政治力，而不繼續追查。