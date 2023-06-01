國會擴建 立院下會期研議

立法院會昨天三讀通過今年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分，即國營事業預算和基金，規模加總合計新台幣六兆餘元。

昨天也是立法院法定會期最後一天，立法院長游錫堃發表閉會詞表示，從二月十七日開議到現在，總共完成一百七十二項議案，包括法律一百卅六案、預算十四案、廢止十六案、條約五案及內規一案，不只是本屆通過最多議案的會期，更是國會全面改選以來第三多。

游錫堃也說，朝野黨團已經在五月三日達成共識成立「國會擴建規劃暨國會擴建 立院下會期研議監督委員會」，推舉他擔任召集人，立法院將在下會期積極研議相關事宜。

游錫堃昨天下午宣布散會後，行政院長陳建仁在民進黨立法院黨團總召柯建銘等人陪同下，進入議場與民進黨立委合影及握手，並高喊「台灣加油」、「Team Taiwan」等口號。

針對國營事業相關預算，民進黨團副幹事長洪申翰表示，民進黨的改革腳步持續前進，沒有鬆懈。

國民黨團總召曾銘宗則說，今年度國營事業預算總收入六兆四六四六億元，總支出六兆五○九六億元，主要是台電今年虧損超過二千億元，希望政府要檢討能源政策。