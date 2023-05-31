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立院本會期最後一天 游錫堃：下會期研議國會擴建事宜

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院下午院長游錫堃敲槌三讀通過「112年中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」，行政院長陳建仁在民進黨立委的簇擁下步入議場。記者曾吉松／攝影
立法院下午院長游錫堃敲槌三讀通過「112年中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」，行政院長陳建仁在民進黨立委的簇擁下步入議場。記者曾吉松／攝影

今天是立法院本會期的最後一天，立法院長游錫堃表示，從2月17日開議至今，總共完成172項議案，不僅是本屆通過最多議案的會期，更是國會全面改選以來第三多，而朝野黨團已經達成共識成立「國會擴建規劃暨監督委員會」，立法院將在下會期積極研議相關事宜。

立法院第10屆第7會期今天落幕，行政院長陳建仁在民進黨立法院黨團總召柯建銘等人的陪同下，進入議場與多位民進黨立委合影及握手，陳建仁來者不拒，臉上掛著笑容，並高喊「台灣加油、Team Taiwan」等口號。

游錫堃發表閉會詞說，今天是第10屆第7會期的最後一天，從2月17日開議到現在，總共完成172項議案，包括法律136案、預算14案、廢止16案、條約5案及內規1案，是本屆通過最多議案的會期，也是國會全面改選以來第三多，成果豐碩。這些議案內容可以分為五大面向，包括維護社會安全、打造永續環境、提升國家競爭力、落實司法正義，以及強化組織改造。

游錫堃並指出，在國會外交方面，立法院今年已經接待67團，總共823位外賓，其中包括蒞院演說的捷克眾議院議長艾達莫娃，以及瓜地馬拉總統賈麥岱，感謝潮在黨團積極參與與支持，共同創造「國會外交」新里程。

游錫堃說，今年欣逢民主國會30周年，立法院也舉辦特展，詳述立法院的發展歷程，彰顯民主國會的價值，期盼觀展者能從爬梳歷史的過程中得到啟發，珍惜得來不易的自由民主，而朝野黨團也在5月3日達成共識成立「國會擴建規劃暨監督委員會」，推舉他本人擔任召集人，立法院將在下會期積極研議相關事宜。

立法院 游錫堃

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