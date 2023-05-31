民眾黨團盤點立院本會期成果 三讀72案

民眾黨團今天舉行記者會，盤點本會期成果，民眾黨團立院總召邱臣遠表示，本會期共提出法律案71案、三讀通過72案，民眾黨團將持續發揮最強戰力，點出政府施政缺失，積極為民眾發聲、爭取最大福祉。

民眾黨立委賴香伶表示，她提案並有跨黨派委員連署的「立法院公共年金改革委員會組織規程」草案已經進入委員會審查。民眾黨立委張其祿表示，本會期他擔任教育及文化委員會召委時，主持多項重要公聽會，邀請各界討論平均地權條例子法，也成功推動文創法三讀；國民教育法在本會期迎來44年最大修正，14年未改的特殊教育法修正案三讀，教育部承諾5年達成師生比1比8。

民眾黨立委吳欣盈主張修改中央銀行法，運用10％外匯存底成立主權基金，在不影響貨幣政策與央行業務的前提下，強化國際金融連結，建立台灣外交與國安金盾，同時挹注財政與社福開支。

吳欣盈並主張效法國外作法提升醫療科技發展環境，結合數位科技與醫療照護，將健康個資運用法制化，因應人口老化下的健保永續經營，因而提出數位醫療發展條例；她認為數位醫療照護的前提是個資保護、資通安全需有完善配套，因此建議政府參考歐盟GDPR（General Data Protection Regulation，一般資料保護規則），設置獨立機關並提高罰則並新增「被遺忘權」等權益。

民眾黨立委陳琬惠指出，本會期她除了推動多項法案和監督政務外，也致力揭發社會上的不公不義，包括行政院前發言人陳宗彥接受性招待、台鹽前董事長陳啟昱在農地違法蓋農舍、綠營高層與im.B詐騙案主嫌過從甚密等事件。