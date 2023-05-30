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蘇清泉忙選舉訟訴又拚不分區 藍營心目中屏南立委最強人選

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
國民黨蘇清泉（左）向屏東地院提選無效和當選無效之訴今天被駁回，蘇將和律師研究上訴高院，也全力爭取不分區立委，但黨部屬意由他選屏南2選區區域立委。記者潘欣中／攝影
國民黨蘇清泉（左）向屏東地院提選無效和當選無效之訴今天被駁回，蘇將和律師研究上訴高院，也全力爭取不分區立委，但黨部屬意由他選屏南2選區區域立委。記者潘欣中／攝影

屏東縣長期由綠營執政，被藍營視為艱困選區，國民黨蘇清泉去年底縣長選舉創下僅萬餘票落敗的最小差距，讓藍軍在屏東從「遠程騷擾」變「近身肉搏」，更看到翻轉希望，選舉訴訟也獲一定支持聲量，今天法院判他敗訴，蘇除要上訴，也在拚不分區立委；黨部屬意由蘇挾著氣勢轉戰屏東第2選區（屏南）立委，雖他表態爭取不分區，但黨中央仍不放棄勸進徵召。

國民黨的前不分區立委、現任東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉，曾參與2008年立委及2018年縣長選舉，兩次對手都是潘孟安，雖嚐敗績，但都創下國民黨在屏東縣得票最高紀錄，上屆縣長選戰失利持續蹲點地方，捲土重來再戰綠營周春米雖以萬餘票落敗，但讓藍營看見翻轉希望，目標指向明年初屏北和屏南2席立委，盼挾著去年底氣勢大反攻，甚至延續到下屆縣長選舉。

蘇清泉去年底縣長選舉成功扮演「藍營屏東最強母雞」角色，下一步動向，備受地方藍營關注；親蘇人士說，蘇清泉曾經聲明本屆縣長選舉將是「最後一役選仗」，是否轉戰下屆屏東第2選區（屏南）立委曾陷入長考，28日在和新北市長侯友宜的聯合見面會上，公開向支持者表態全力爭取不分區，把參選機會留給年輕人，並宣布下屆縣長選舉如果太太蘇主榮有意願，他會全力支持，顯示心意已決，除非黨中央勸進奏效。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝說，單就屏南2選區鄉鎮的縣長票，屏南出身的蘇清泉僅小輸3000多票，所提的選舉訴訟也獲得一定支持聲量，若挾著選票成長氣勢直接出戰該選區，是有勝選機會，也是藍營最強人選，目前聽到縣議員許馨勻、郭再添和潘連周，議長周典論的小女兒周芸均也傳出有意願，最後將由黨中央決定徵召人選，對蘇清泉勸進選區域立委仍不放棄。

藍營地方政壇人士說，無黨籍現任屏南立委蘇震清因索賄案被判刑10年無法選連任，本周日將宣布是否由兒子出馬，氣勢已弱，如果成真，綠營選票會和民進黨提名縣議員許展維重疊，「三腳督」對藍營有利，但前提是人選要夠強；另個值得觀察的是，周典論的女兒周佳琪上屆代表藍營參選屏南立委落敗，本屆轉戰屏東市長當選，小女兒周芸均也傳出有意藉參選立委拉抬知名度，屏東藍營挺郭的「議長派」和挺侯的「院長派」暗中角力意味濃厚。

蘇清泉

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