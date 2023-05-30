無語問青天！陳致中哀痛自己被判「政治死刑」親筆信質疑選罷法違憲

選罷法排黑條款修正通過，因洗錢案入獄服刑的高雄市前議員陳致中終身無法參政。前總統陳水扁為兒子陳致中槓上副總統賴清德，陳致中也在獄中透過家書質疑，一般是死刑、無期徒刑才會看到褫奪公權終身，參政權受憲法保障，這難道不是違憲？輕重失衡一網打盡，是否違背比例原則？

高市前議員陳致中5月11日起入監服刑1 年，前鎮小港服務處仍正常運作，選民服務不中斷。不過立法院5月26日行政院版本的選罷法修正案，若涉「黑金槍毒」等罪，終生無法參選，立委蘇震清及高雄市前議員陳致中等人適用。

陳致中5月26日當天所寫的家書寄抵家人手中，無法接受自己一覺醒來，竟成黑道的代表、重大惡徒，更進一步質疑說，褫奪公權終身一般是跟死刑、無期徒刑連結在一起，參政權受憲法保障，這難道不是違憲的嗎？輕重失衡、一網打盡，是否也是違背比例原則？

陳致中說，以「陳致中條款」稱呼，掩蓋了就事論事、合理討論的本質，若與國家大政相比，個人的事輕似微塵，有人說判他政治死刑有利於大局，「如果是這樣，那我還能夠說什麼？無語問青天、欲哭也無淚」。