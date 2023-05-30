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無語問青天！陳致中哀痛自己被判「政治死刑」親筆信質疑選罷法違憲

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
前總統陳水扁兒子陳致中涉幫母親吳淑珍洗錢遭判刑1年定讞，5月11日入監執行。聯合報資料照
前總統陳水扁兒子陳致中涉幫母親吳淑珍洗錢遭判刑1年定讞，5月11日入監執行。聯合報資料照

選罷法排黑條款修正通過，因洗錢案入獄服刑的高雄市前議員陳致中終身無法參政。前總統陳水扁為兒子陳致中槓上副總統賴清德，陳致中也在獄中透過家書質疑，一般是死刑、無期徒刑才會看到褫奪公權終身，參政權受憲法保障，這難道不是違憲？輕重失衡一網打盡，是否違背比例原則？

高市前議員陳致中5月11日起入監服刑1 年，前鎮小港服務處仍正常運作，選民服務不中斷。不過立法院5月26日行政院版本的選罷法修正案，若涉「黑金槍毒」等罪，終生無法參選，立委蘇震清及高雄市前議員陳致中等人適用。

陳致中5月26日當天所寫的家書寄抵家人手中，無法接受自己一覺醒來，竟成黑道的代表、重大惡徒，更進一步質疑說，褫奪公權終身一般是跟死刑、無期徒刑連結在一起，參政權受憲法保障，這難道不是違憲的嗎？輕重失衡、一網打盡，是否也是違背比例原則？

陳致中說，以「陳致中條款」稱呼，掩蓋了就事論事、合理討論的本質，若與國家大政相比，個人的事輕似微塵，有人說判他政治死刑有利於大局，「如果是這樣，那我還能夠說什麼？無語問青天、欲哭也無淚」。

陳致中強調，他會信守選前對前鎮小港鄉親的三大承諾，第一、他個人及團隊繼續服務，不會中斷。第二，陳致中及服務團隊堅持從政初衷，永不放棄。第三、在未來打拼的道路上，陳致中及服務團隊會加倍努力，絕不缺席。

選罷法修正通過後，前議員陳致中透過親筆信表達心情。圖／陳致中服務處提供
選罷法修正通過後，前議員陳致中透過親筆信表達心情。圖／陳致中服務處提供
選罷法修正通過後，前議員陳致中透過親筆信表達心情。圖／陳致中服務處提供
選罷法修正通過後，前議員陳致中透過親筆信表達心情。圖／陳致中服務處提供

選罷法 排黑條款 陳致中

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