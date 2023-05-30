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蔡英文：權威主義擴張 打造韌性供應鏈刻不容緩

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
台北國際電腦展（COMPUTEX 2023）今天上午起至6月2日在台北南港展覽館一館及二館登場，蔡英文總統親自出席開幕典禮。記者曾吉松／攝影
台北國際電腦展（COMPUTEX 2023）今天上午起至6月2日在台北南港展覽館一館及二館登場，蔡英文總統親自出席開幕典禮。記者曾吉松／攝影

蔡英文總統今天出席「2023年台北國際電腦展（COMPUTEX）開幕典禮」，她表示，面對威權主義擴張，民主國家之間團結合作，共同打造更安全、更具韌性的供應鏈，是刻不容緩的議題。她期許，政府與民間持續合作，維持產業發展動能，打造更具韌性的經濟和產業，讓台灣在全球供應鏈中持續發揮影響力。

蔡總統指出，台灣向全世界提供最先進的半導體產業技術，並且在晶圓代工、印刷電路板、衛星定位以及數位機上盒等項目，產值都是世界第一。台灣的高科技產業在全球供應鏈上，扮演著很重要的角色，同時也跟著時代的趨勢不斷精進發展。

蔡總統提到，就像最近輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳不斷強調，未來十年的產業發展，每一步都有AI（人工智慧）元素，這是從基礎開始創新、革新的時代。

蔡總統指出，透過AI與數位模擬，過去難以想像的運算能力和速度，將成為可能。未來產業的轉型和製造模式，也將會用更即時、更靈活的方式來搜集、分析數據，調整製程，帶動產業的創新升級。這樣的概念也從目前推動的產業數位化、智慧化方向，更往前推進。這是「5+2產業創新計畫」及「六大核心戰略產業」一直在努力的方向，更是台灣產業要向前走的基石。

蔡總統認為，台灣在高科技產業方面的技術實力，以及對智慧財產權保護的努力，不僅是世界有目共睹，也讓台灣成為值得信賴的合作夥伴。尤其面對威權主義擴張，民主國家之間團結合作，共同打造更安全、更具韌性的供應鏈，更是刻不容緩的議題。

蔡總統指出，這個月，台美雙方已經共同宣布「台美21世紀貿易倡議」首批協定內容。這是台美自1979年以來，最全面性的貿易協定，不只讓台美經濟關係邁向新的里程碑，也為台灣和主要貿易國家洽簽貿易協定，跨出重要的一步。

蔡總統表示，台灣除了有領先全球的技術競爭力，還有能讓國際信任的民主治理。「我們會發揮民主的價值，和理念相近的夥伴合作，促進全球科技產業的發展。」

最後，蔡總統感謝外貿協會及台北市電腦公會的努力，今年展覽聚焦的六大主題，包括高效運算和智慧應用，都是世界關注的發展趨勢。她說，相信透過這場展覽，台灣能夠持續深化國際鏈結，也向世界展現台灣在資通及科技產業的實力。她說，未來，政府和民間會持續合作，維持產業發展動能，打造更具韌性的經濟和產業，讓台灣在全球供應鏈中持續發揮影響力。

蔡英文

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