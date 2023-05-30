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學者：中共宣傳「民主失敗論」4層面介入明年大選

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
學者董立文表示，中共宣傳「民主失敗論」，由4層面介入明年台灣大選。圖／取自民進黨直播
學者董立文表示，中共宣傳「民主失敗論」，由4層面介入明年台灣大選。圖／取自民進黨直播

民進黨中國事務部今天舉行「2024總統大選的兩岸因素」座談會，警大公共安全系教授董立文表示，兩岸衝突的本質是民主與專制的對抗，中共透過4個層面介選，包括在國際散播民進黨繼續執政災難論；對候選人品頭論足；在台灣內部推進疑美論；並透過顯性、中性、隱性手法介入台灣選舉。

董立文表示，第一層面為去年九合一選舉一結束，中共國台辦發言人就說，選舉結果反映島內求和平、求穩定、過好日子的主流民意，當時就已經訂下2024總統選舉的主軸「戰爭與和平的選擇」，並藉由國內、國際場合散播「民進黨如果繼續執政」的挑釁論、災難論，試圖藉此影響台灣民意和國際輿論。

董立文指出，第二層面為藉由歷次兩岸交流機會，對每位總統候選人品頭論足，例如國台辦記者會數度提到總統參選人的名字，目的是想要影響台灣選舉勝負，同時藉此影響台灣認同的改變。

董立文說，第三個層面為中共意圖分化破壞台美關係，在台灣內部推進各式各樣的「疑美論」、「反美論」，且中共有一個基本方程式，第一「中國一定強」，第二「台灣一定敗」，第三「美國一定跑」，結論就是「台灣要投降」。

董立文表示，第四層面為中共介入台灣選舉的3種手法，顯性的是中共官方發動的一切政策或措施，包括軍事恐嚇、政治打壓、經濟制裁、外交孤立；中性的是指介於公開和私下、國際和國內、官方或民間、團體或個人、事實跟謠言之間進行操作，集中在中共跟國際交流、兩岸交流的場合；隱性的是與台灣所有領域的地下人員與資金滲透，尤其是在網路上串連自媒體、新媒體、融媒體，運用演算法進行介選的認知戰。

中共 九合一選舉 民進黨

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