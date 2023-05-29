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外交部證實 1名台灣留學生在匈牙利遇害
一名台灣留學生5月中旬在匈牙利第3大城斯格德（Szeged）遇害身亡。外交部今指出，我國駐匈牙利代表處5月13日接獲通報，並與駐在國警察總局查證確認就讀Szeged大學的我國陳姓留學生遇害，外交部已聯繫陳同學在台家屬並協助辦理赴匈程序。
據匈牙利媒體Hungary Post報導，匈牙利警方13日在斯格德一棟公寓發現兩具屍體，女性死者是來自台灣的大四醫學生，男性死者是她的男友，警方研判是男友殺害女方後自殺。
外交部表示，經聯繫後，陳姓同學父母已於5月16日清晨抵達維也納機場，駐匈牙利代表處同仁除前往接機照料外，16日及17日也陪同家屬赴Szeged市警局聽取調查說明、提供各項協助，並於25日協助家屬與運輸業者及航空公司完成遺體運送手續，家屬於26日上午由駐處同仁陪同前往維也納機場搭機返台。
外交部表示，對此不幸事件甚感難過與不捨，期盼陳姓同學安息。
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