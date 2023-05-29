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議員問認同九二共識？ 蔣萬安：2反、3不、3要

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市議會今天進行總質詢，民進黨議員趙怡翔詢問是否認同九二共識，蔣萬安回應，自己立場很明確就是「2反、3不、3要」。記者葉信菉／攝影
北市議會今天進行總質詢，民進黨議員趙怡翔詢問是否認同九二共識，蔣萬安回應，自己立場很明確就是「2反、3不、3要」。記者葉信菉／攝影

台北市長蔣萬安今天赴議會備詢，議員趙怡翔說，中國一直將雙城論壇九二共識牽扯在一起，詢問蔣是否認同九二共識，蔣萬安回應，他的一貫立場很清楚「2反、3不、3要」，且恪遵中華民國憲法、捍衛中華民國主權、守護台灣民主自由法治價值。

趙怡翔表示，國民黨針對九二共識有不同立場、看法，他認為蔣萬安身為國民黨籍首都市長，應該要明確表態是否認同九二共識，他解釋市府在追加預算有提到雙城論壇，既然要辦雙城論壇，中方也多次提到雙城論壇與九二共識的連結，屬於市政議題，蔣萬安應說明清楚自身立場。

蔣萬安回應，他的立場一直都很明顯，就是「2反、3不、3要」，反對一國兩制、反對台獨、不挑釁、不引戰、不怯戰、要交流、要對話、要合作，恪遵中華民國憲法、捍衛中華民國主權、守護台灣民主自由法治的價值，而他所認知的九二共識，其實就是守護中華民國主權、恪遵中華民國憲法這個立場是非常清楚。

九二共識 蔣萬安 趙怡翔 國民黨 雙城論壇

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