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民進黨派刺客兵團戰新北立委 自家人恐難團結

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導

民進黨在永和、中和、新店區分別徵召李正皓、吳崢、曾柏瑜，但因為沒有事先徵詢所有地方意見就下決定，引起地方反彈。不具名議員批，黨中央是為了總統大選，但手法粗糙，只找了現任議員來開會就「宣布」。地方人士認為，這些參選人若敗選，未來是否會留在選區挑戰現任議員？現任民代能否團結將成為選戰變數。

民進黨不具名議員指出，新北市不像台北市，李正皓、吳崢、曾柏瑜有全國知名度，但在地方基層，許多長輩根本不認識，要在本來就是艱困選區的新店、永和、中和擊敗國民黨，難度相當高，說是為了總統大選放棄立委選舉也不為過。

該議員表示，黨中央希望獲得年輕人支持，所以用這種方式挑選立委提名人，但地方民代會認為應該尊重他們這些在地深耕多年的，廣納徵詢前民代、溝通，聽說永和區前議員羅文崇本有所準備，但沒想到自己根本就沒被告知與詢問，黨中央就直接決定了。

羅文崇未接電話，不過他在臉書寫到，「中執會通過，永和艱困選區將與無黨籍合作，由李正皓參選。謝謝很多朋友的關心，服務處雖未獲中央徵詢，但我們尊重中央的決定。」地方人士解讀，羅文崇對這此事並不是相當滿意，才會發出這樣的貼文。

資深媒體人張銘祐分析，吳崢要打空戰其實會相當辛苦，中和區積穗國小、景平路附近多是眷村，有許多軍公教、高知識分子，單純靠空降要打勝戰的難度相當高，這些地區都得靠自己一步一腳印才能跑出票，此次要對抗國民黨並不容易。

張銘祐提到，自己曾在新店區立委選戰拿下民進黨史上最高票，不過這次完全沒有被徵詢。此次做決策的民進黨秘書長許立民是南部上來的，並不熟悉新北狀態，可能沒有考慮到結構性的問題。尤其新北是全國第一大都，外來移民多，與台北市、南部都不同。這次的提名新意十足，對總統大選會有加分，但對地方選舉來說可能會有非常嚴峻的考驗。

地方人士指出，這些空降參選人如果沒有選上立委，未來會不會就繼續留下來深耕選議員？現任議員也會擔心這種情況發生，要他們全力支持這些可能成為未來對手的立委參選人恐怕是件難事，未來團結恐怕會是黨中央所需要面對的一大難題。

不過民進黨新北市議員張嘉玲則對此次決定深表認同，張說，近期在活度上發現年輕人相當支持吳崢等人，他們應該可以獲得不少年輕選票，大家一開始對新人可能不太認識，但只要勤跑，相信都能在選區擴大知名度，支持黨中央的決定。

議員 民進黨

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