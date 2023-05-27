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凌晨臉書發文「那我退黨可以嗎？」引議 蔡易餘說出原因了
民進黨立委蔡易餘今凌晨在臉書突發文又在留言處寫道那我退黨可以嗎、這輩子最討厭民進黨的一天，引起熱議；蔡易餘回應說，「我是深夜一人孤單寂寞覺得冷發牢騷」，卻被解讀成選罷法的不當連結，整天都在澄清，他強調，是希望民進黨可以越來越好。
蔡易餘表示，深夜一個人孤單寂寞睡不著發發牢騷，是覺得民進黨還有很多事沒有做得很好，他強調，是希望民進黨可以越來越好，想不到今天引起軒然大波，以後個人臉書的發言，還是要很小心，今天的感想就是以後要早點睡。
蔡易餘今天出席靜宜大學法律系助理教授林淑雅告別式表示，昨天是重要的一天，在立法院通過重要法令，尤其是礦業法三讀，將過去此法干擾原住民的生活空間的霸王條款拿掉，相信林淑雅老師知道礦業法通過，一定會非常的欣慰。
蔡易餘也說，昨天也通過選罷法三讀，展現立法委員高度的立法自主，甚至把一審判決未定讞10年以上，也都終身不得選舉，充分感受到立法權是相當的大，當然也有一個警惕是立法權也是有需要被節制，他強調，昨天是重要美好的一天，勿再錯誤連結。
蔡易餘今凌晨在個人臉書發文「我今天跟很多人說，我就是打仔個性的人，你跟我說什麼事，我就會受不了現實，幫忙多說很多話，叫我吐槽我也肯！所以⋯我這種性格成不了大事，我也不會安於現狀，別再叫我做什麼了！如果有適當的時機，乾脆叫我下課也可以」；蔡易餘也在留言處寫道「那我退黨可以嗎」、「這輩子最討厭民進黨的一天」，引起支持者關心。
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