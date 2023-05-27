快訊

「這輩子最討厭民進黨的一天」 蔡易餘臉書突喊：那我退黨可以嗎

侯友宜高雄見面會 「南部最有力助選員」現身相挺

貼文惹議道歉了！ 再睡五分鐘指「南部水質異常」遭網友出征揪1疑點：為何只部分停賣？

喊「這輩子最討厭民進黨的一天」引外界聯想 蔡易餘：勿錯誤連結

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委蔡易餘。本報資料照片
民進黨立委蔡易餘。本報資料照片

立法院昨天通過公職人員選罷法修法，新增排黑條款民進黨立委蔡易餘昨天在臉書留言，「這輩子最討厭民進黨的一天」、「那我退黨可以嗎？」引發外界聯想跟選罷法修法有關。蔡易餘今天回應表示，昨天立法院通過選罷法修法，展現立委高度立法自主，充分感受到立法權相當大，因此有感而發，外界不要錯誤連結，很高興在擔任立委任內通過這樣的法案。

蔡易餘今天凌晨在個人臉書發文表示，「我今天跟很多人說，我就是打仔個性的人，你跟我說什麼事，我就會受不了現實幫忙多說很多話，叫我吐槽我也肯！所以⋯我這種性格成不了大事，我也不會安於現狀，別再叫我做什麼了！如果有適當的時機，乾脆叫我下課也可以。」蔡易餘甚至還留言，「這輩子最討厭民進黨的一天」、「那我退黨可以嗎？」引發關注。

對此，蔡易餘今天表示，昨天通過選罷法三讀，把排黑條款納入，展現立委高度立法自主，把一審判決還沒定讞，只要十年以上刑期就終生不得選舉，人民參政權要平衡，昨天充分感受到立法權相當大。

蔡易餘說，臉書上的發文是警惕立法權也要被節制，昨天是美好的一天，請外界不要錯誤連結，很高興這樣法案在擔任立委任內通過。

蔡易餘 選罷法 民進黨 排黑條款

延伸閱讀

「這輩子最討厭民進黨的一天」 蔡易餘臉書突喊：那我退黨可以嗎

行政院今日核定 警察勤務加給「調升15%」7月起實施

立院三讀通過選罷法「排黑條款」 陳致中終生不得參選公職

若民進黨排黑條款不留陳致中生路 陳水扁：人生不抱希望什麼都會發生

相關新聞

「有人已婚又未婚」？談兩岸不統不獨論述 曹興誠：根本自欺欺人

聯電創辦人曹興誠今天到中興大學演講「為什麼台灣可以走向文明社會，而中國不行？」曹興誠從西方啟蒙運動的歷史，談台灣獨立運建...

被問是否因游錫堃執意訪美而不開心？蔡總統這樣反應

網路媒體披露，立法院長游錫堃不顧府院勸阻，本月13日執意以國會議長身份訪美，讓AIT向外交部關切「游錫堃的言行是否代表我...

「這輩子最討厭民進黨的一天」 蔡易餘臉書突喊：那我退黨可以嗎

民進黨立委蔡易餘今（27）日凌晨在臉書發文，表示「別再叫我做什麼了！如果有適當的時機，乾脆叫我下課也可以」，更在留言處寫下「那我退黨可以嗎」、「這輩子最討厭民進黨的一天」，讓眾支持者大感驚訝。...

侯友宜批黑金橫行 兩度質問賴清德對「這兩案」沉默

國民黨總統參選人侯友宜選定高雄當第一個跨出新北市的縣市，侯再三強調自己是「南部囝仔」，南部人重情重義、南部孩子古意善良，...

喊「這輩子最討厭民進黨的一天」引外界聯想 蔡易餘：勿錯誤連結

立法院昨天通過公職人員選罷法修法，新增排黑條款。民進黨立委蔡易餘昨天在臉書留言，「這輩子最討厭民進黨的一天」、「那我退黨...

蔡總統：台灣是全球公衛一分子 續拚國際空間

蔡英文總統今天接見「世衛行動團」時表示，遺憾第76屆世界衛生大會（WHA）未將台灣參與的提案納入議程，但台灣是全球公衛的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦