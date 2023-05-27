喊「這輩子最討厭民進黨的一天」引外界聯想 蔡易餘：勿錯誤連結

立法院昨天通過公職人員選罷法修法，新增排黑條款。民進黨立委蔡易餘昨天在臉書留言，「這輩子最討厭民進黨的一天」、「那我退黨可以嗎？」引發外界聯想跟選罷法修法有關。蔡易餘今天回應表示，昨天立法院通過選罷法修法，展現立委高度立法自主，充分感受到立法權相當大，因此有感而發，外界不要錯誤連結，很高興在擔任立委任內通過這樣的法案。

蔡易餘今天凌晨在個人臉書發文表示，「我今天跟很多人說，我就是打仔個性的人，你跟我說什麼事，我就會受不了現實幫忙多說很多話，叫我吐槽我也肯！所以⋯我這種性格成不了大事，我也不會安於現狀，別再叫我做什麼了！如果有適當的時機，乾脆叫我下課也可以。」蔡易餘甚至還留言，「這輩子最討厭民進黨的一天」、「那我退黨可以嗎？」引發關注。

對此，蔡易餘今天表示，昨天通過選罷法三讀，把排黑條款納入，展現立委高度立法自主，把一審判決還沒定讞，只要十年以上刑期就終生不得選舉，人民參政權要平衡，昨天充分感受到立法權相當大。

蔡易餘說，臉書上的發文是警惕立法權也要被節制，昨天是美好的一天，請外界不要錯誤連結，很高興這樣法案在擔任立委任內通過。