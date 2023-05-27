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「這輩子最討厭民進黨的一天」 蔡易餘臉書突喊：那我退黨可以嗎

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「這輩子最討厭民進黨的一天」 蔡易餘臉書突喊：那我退黨可以嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨立委蔡易餘（中）突在臉書表示「這輩子最討厭民進黨的一天」。聯合報系資料照／記者黃于凡攝影
民進黨立委蔡易餘（中）突在臉書表示「這輩子最討厭民進黨的一天」。聯合報系資料照／記者黃于凡攝影

民進黨立委蔡易餘今（27）日凌晨在臉書發文，表示「別再叫我做什麼了！如果有適當的時機，乾脆叫我下課也可以」，更在留言處寫下「那我退黨可以嗎」、「這輩子最討厭民進黨的一天」，讓眾支持者大感驚訝。

民進黨立委蔡易餘今天凌晨在臉書發文，表示「我今天跟很多人說，我就是打仔個性的人，你跟我說什麼事，我就會受不了現實，幫忙多說很多話，叫我吐槽我也肯！所以⋯我這種性格成不了大事，我也不會安於現狀，別再叫我做什麼了！如果有適當的時機，乾脆叫我下課也可以」。蔡易餘還在留言處寫道「那我退黨可以嗎」、「這輩子最討厭民進黨的一天」。

對此，有網友猜測「不太確定是什麼事，在猜想會不會是跟農民有關的事，或是跟選舉有關的事」，有網友則表態支持，「快退」、「現在退黨就是最佳時機」、「恭喜你，終於醒了……快退出民進黨」。許多支持者也留言鼓勵「說到做到的您，唯一支持」、「你是嘉義縣的寶，你的堅持是對的，我們永遠挺你，支持會做事的好立委」、「委員加油！天無絕人之路」。

民進黨立委蔡易餘突在臉書表示「這輩子最討厭民進黨的一天」。圖截自蔡易餘臉書
民進黨立委蔡易餘突在臉書表示「這輩子最討厭民進黨的一天」。圖截自蔡易餘臉書

蔡易餘 民進黨 嘉義

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