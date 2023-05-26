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轟蔡政府敷衍應對勞工訴求 國民黨團：拿出良心

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨團26日上午舉行「蔡政府執政7週年，背棄勞工、漠視勞工權益！」記者會，國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，蔡政府執政7年，勞工卻越來越窮，請拿出良心、具體做法，保障勞工基本權益。圖／國民黨立法院黨團提供
國民黨團26日上午舉行「蔡政府執政7週年，背棄勞工、漠視勞工權益！」記者會，國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，蔡政府執政7年，勞工卻越來越窮，請拿出良心、具體做法，保障勞工基本權益。圖／國民黨立法院黨團提供

國民黨團今上午舉行「蔡政府執政7週年，背棄勞工、漠視勞工權益！」記者會，國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，今年五一勞動節時，勞工遊行提出六大訴求，被蔡政府敷衍，蔡政府執政7年，勞工卻越來越窮，請拿出良心、具體做法，確實保障勞工基本權益。

曾銘宗表示，蔡英文總統2016年提出勞工政策六大保障，包括薪資增加、工時減少、保障非典型勞動者、支持青年和中高齡就業、照顧遭受職災勞工、鼓勵組工會，全部跳票。

曾銘宗提到，今年五一勞動節時，勞工遊行提出六大訴求，卻被蔡政府敷衍，蔡政府執政7年，勞工卻越來越窮，請拿出良心、具體做法，確實保障勞工基本權益。

國民黨立委謝衣鳯說，平均每年工時第一名是新加坡，第二名是墨西哥，第三名是哥斯大黎加，第四名就是中華民國。110年時是2000小時。

謝衣鳯指出，101年的全年總薪資中位數是44.2萬，110年全年總薪資的中位數是50.6萬，總共只成長14%；平均全年薪資101年是55.3萬，110年是67萬，成長21%。

謝衣鳯進一步說，這部分代表所有中產階級的薪資水準成長緩慢，根據統計有超過6成的受僱者領不到平均薪資，看得到吃不到。有916萬受雇者月薪不到4萬，占所有比例的59%。請問民進黨政府為什麼低薪問題無法改善？

台北市議員李彥秀批評，蔡英文勞工政策跳票，要引進2.8萬入四大產業，這樣的政策卻用低位階行政命令，而不經過立院審查。以前民進黨在野時喊捍衛勞工政策，開放移工的政策需要多少立院實質討論聲音，不僅沒看到長期關心勞工的民進黨立委講半句話，勞工政策的思維也缺乏長遠政策思考，一心只想到產業缺工要降低企業成本，沒有勞工政策配套的思維跟邏輯，這是最無腦的政府作為。

國民黨立委李德維表示，蔡英文說勞工是心中最軟的那塊，這幾年來勞工其實已經是被蔡英文跟民進黨放鴿子的一群人。去年有320人死於職災，創6年新高，勞動部卻說是因為業者開工數暴增，難道千錯萬錯都是勞工的錯，而非勞動部的問題？勞工還是民進黨心中最軟的那塊，還是被吃定的那群？

蔡英文 薪資 民進黨

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