排黑條款立院下午表決 朝野甲動備戰

立法院昨天針對俗稱「排黑條款」的公職人員選舉罷免法修正草案協商，但最後針對爭議條文未達共識，今天下午將在立法院會表決處理。民進黨團總召柯建銘表示，各黨提出終極版本各自負責，全案今天表決處理。

去年九合一選舉民進黨大敗，黨內事後的檢討，「黑金」被明列為敗選原因之一。賴清德接掌民進黨後一方面在黨內祭出排黑機制，另方面在政務體系，也由行政院前院長蘇貞昌推動正副總統與公職人員選罷法排黑條款修法。

不過，排黑條款關鍵條文中，兩大爭議事項「犯洗防法判決確定者不得參選」、「判十年以上刑度尚未定讞者不得參選」引發黨內質疑。賴清德在本周三則再次拜託立法院黨團在會期最後一周支持政院版選罷法等法案。

立法院會今天將上演排黑條款表決大戰，藍綠黨團都發出甲級動員令，對於最後是否會「放寬」，民進黨人士表示，三讀過關應沒問題，但昨天前總統陳水扁說話後，可能將讓結果再添變數。

陳水扁昨天下午傳簡訊給熟識的民進黨檯面上政治人物，請賴清德放陳致中一條生路，否則今天一旦表決通過，「做出讓我失望的事，導致我對人生不抱希望，什麼事都會發生，包括競選期間支持者抗議布條如影隨形」。