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影／藍營批：蔡、賴是戰爭販子共犯結構 別再賣亡國感

聯合報／ 記者賴韻如／台北即時報導
國民黨今(24)日召開「怒斥民進黨『戰爭必然論』請賴清德用『和平』來跟侯友宜競爭」記者會。圖／截自國民黨YouTube直播
國民黨今(24)日召開「怒斥民進黨『戰爭必然論』請賴清德用『和平』來跟侯友宜競爭」記者會。圖／截自國民黨YouTube直播

國民黨今(24)日召開「怒斥民進黨戰爭必然論』請賴清德用『和平』來跟侯友宜競爭」記者會，副秘書長李彥秀批，「蔡英文事實上就是戰爭販賣的販子，整個民進黨就是一個戰爭販子的共犯結構，賴清德別再販賣亡國感，今年能不能用和平當選舉主軸，加入國民黨。」

李彥秀說，全世界最沒有資格說販賣戰爭的恐怕就是總統蔡英文跟民進黨，去年蔡在兵役延長記者會中，引述邱吉爾名言「在戰爭與屈辱之間選擇屈辱，屈辱過後還是要戰爭」，用戰爭必然論告訴國人，選擇國民黨就是選擇屈辱，與其到最後還是要戰爭，倒不如選擇民進黨，蔡用戰爭威脅論恐嚇民眾，到最後合理化兵役延長，這個華麗的轉身，就是販賣戰爭的恐懼，「蔡英文是在Hello嗎？難道我們跟蔡英文是活在不同時空？」

立委李德維指出，前總統馬英九執政時期，沒有所謂戰爭的恐懼，以及害怕需要把兵役延長為一年，「明年2024的總統與立委選舉，就是戰爭與和平的選舉」，國民黨追求兩岸和平，而民進黨無限制擴張戰爭的必然論，反而導致台灣人非常不安，希望民進黨好好思考，如何做和平的競爭。

戰爭 蔡英文 民進黨 亡國感 國民黨

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