聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／藍營批：蔡、賴是戰爭販子共犯結構 別再賣亡國感
國民黨今(24)日召開「怒斥民進黨『戰爭必然論』請賴清德用『和平』來跟侯友宜競爭」記者會，副秘書長李彥秀批，「蔡英文事實上就是戰爭販賣的販子，整個民進黨就是一個戰爭販子的共犯結構，賴清德別再販賣亡國感，今年能不能用和平當選舉主軸，加入國民黨。」
李彥秀說，全世界最沒有資格說販賣戰爭的恐怕就是總統蔡英文跟民進黨，去年蔡在兵役延長記者會中，引述邱吉爾名言「在戰爭與屈辱之間選擇屈辱，屈辱過後還是要戰爭」，用戰爭必然論告訴國人，選擇國民黨就是選擇屈辱，與其到最後還是要戰爭，倒不如選擇民進黨，蔡用戰爭威脅論恐嚇民眾，到最後合理化兵役延長，這個華麗的轉身，就是販賣戰爭的恐懼，「蔡英文是在Hello嗎？難道我們跟蔡英文是活在不同時空？」
立委李德維指出，前總統馬英九執政時期，沒有所謂戰爭的恐懼，以及害怕需要把兵役延長為一年，「明年2024的總統與立委選舉，就是戰爭與和平的選舉」，國民黨追求兩岸和平，而民進黨無限制擴張戰爭的必然論，反而導致台灣人非常不安，希望民進黨好好思考，如何做和平的競爭。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言