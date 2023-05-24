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挺台灣加入WHA遭中方批炒作 侯友宜表態希望參與

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
侯友宜今表態希望參與WHA。記者李定宇／攝影
侯友宜今表態希望參與WHA。記者李定宇／攝影

第七十六屆世衛大會（WHA）首日舉行，日、英、澳、法、美、捷克、加拿大等八國讚揚台灣是良好榜樣應獲參與機會，但遭中國批評為炒作、以台制華，新北市長侯友宜今表示，台灣防疫在世界上是很重要角色，積極希望能夠參與WHA觀察員身分。

中國在22日WHA會議結束前批評為聲援台灣國家是炒作、以台制華，違反一中原則，要求各國不要干涉中國內政。

新北市長侯友宜今對此表示，台灣在這防疫3年在世界上是很重要角色，積極希望能夠參與WHA的觀察員的身分，也希望藉著WHO世界衛生組織大家的力量，世界需要台灣、台灣也需要世界，所以很希望對台灣友善的國家以及更多友邦一起努力，讓台灣能夠加入WHA觀察員，也讓台灣醫療衛生能見度被看見，讓台灣能夠跟世界接軌成為世界重要衛生組織裡面的一個重要角色。

WHA 侯友宜

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