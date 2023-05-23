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今會郭台銘談什麼？謝典林：像閨密一樣「聊了很多」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣議會議長謝典林力挺郭台銘選總統，圖為郭台銘到彰化縣議會拜訪時，兩人合照。資料照片
彰化縣議會議長謝典林力挺郭台銘選總統，圖為郭台銘到彰化縣議會拜訪時，兩人合照。資料照片

鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨2024總統提名失利後，今天下午在台北市信義區的豪宅與彰化縣議會議長謝典林見面，相談約3小時。謝典林傍晚在個人臉書說：「我們聊了很多」，就像閨密相處一樣有些小玩笑，他卻又神秘地說：「基於朋友間的互信，可能也不方便轉述太多」。

謝典林力挺郭台銘參選2024年總統，但謝典林也曾強調，會支持國民黨提名人選，在侯友宜獲國民黨徵召後，謝典林是否信守當時承諾，即引來關切。

謝典林是在下午2時，與郭台銘見面，約下午5時坐車離開，未接受當時守在郭宅前的媒體採訪。兩人到底談了什麼？謝典林是否勸說郭台銘參選到底，還是郭台銘有參選到底的念頭，以及是否有搭配打算 ，政壇都十分好奇。記者打電話給謝典林進一步詢問，均未接聽。

不過，謝典林在與郭台銘見面後，隨即在個人臉書PO文：「阿銘出國前，撥了通電話，說他會先出國散心幾天，回來聚一下；也真的剛回來就馬上約吃飯，我們聊了很多，不諱言也有聊到這次初選過程中美好的回憶。

今天聊天的內容，就像一般人和兄弟、閨密的相處一樣，有很正經的對談也有一些小玩笑，基於朋友間的互信，可能也不方便轉述太多，還請大家見諒～」。

據親近謝典林的人士指出，盡管仍有很多挺郭人士，對於郭台銘未被徵召，甚至被冠以「牛鬼蛇神」，無法釋懷，依然力拱郭台銘投入2024年總統大選。但因為郭台銘在國民黨確定徵召侯友宜時，即表態支持侯友宜，而謝典林也曾說支持黨提名的人選，如今若再變卦，即要有令人信服的說法。

謝典林在與郭台銘會面後，在臉書發文，表示「我們聊了很多」，就像閨蜜相處一樣有些小玩笑。翻攝自謝典林臉書
謝典林在與郭台銘會面後，在臉書發文，表示「我們聊了很多」，就像閨蜜相處一樣有些小玩笑。翻攝自謝典林臉書

郭台銘 國民黨 侯友宜

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