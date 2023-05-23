今會郭台銘談什麼？謝典林：像閨密一樣「聊了很多」

鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨2024總統提名失利後，今天下午在台北市信義區的豪宅與彰化縣議會議長謝典林見面，相談約3小時。謝典林傍晚在個人臉書說：「我們聊了很多」，就像閨密相處一樣有些小玩笑，他卻又神秘地說：「基於朋友間的互信，可能也不方便轉述太多」。

謝典林力挺郭台銘參選2024年總統，但謝典林也曾強調，會支持國民黨提名人選，在侯友宜獲國民黨徵召後，謝典林是否信守當時承諾，即引來關切。

謝典林是在下午2時，與郭台銘見面，約下午5時坐車離開，未接受當時守在郭宅前的媒體採訪。兩人到底談了什麼？謝典林是否勸說郭台銘參選到底，還是郭台銘有參選到底的念頭，以及是否有搭配打算 ，政壇都十分好奇。記者打電話給謝典林進一步詢問，均未接聽。

不過，謝典林在與郭台銘見面後，隨即在個人臉書PO文：「阿銘出國前，撥了通電話，說他會先出國散心幾天，回來聚一下；也真的剛回來就馬上約吃飯，我們聊了很多，不諱言也有聊到這次初選過程中美好的回憶。

今天聊天的內容，就像一般人和兄弟、閨密的相處一樣，有很正經的對談也有一些小玩笑，基於朋友間的互信，可能也不方便轉述太多，還請大家見諒～」。