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亞洲首次官方辦理LGBTI生活狀況調查 7月正式發表

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長陳建仁。記者林澔一／攝影
行政院長陳建仁。記者林澔一／攝影

行政院長陳建仁今主持首場「性別平等會議」表示，政府已完成亞洲首次由官方辦理的多元性別者（LGBTI）生活狀況調查，將有助瞭解多元性別者的身心情形與生活狀況，作為政府未來研訂各項相關政策的參考。他表示，政府會持續保障不同性別者及族群都能享有自由、自主的權利，獲得實質平等，營造多元尊重的社會。

陳建仁指出，台灣在性別平等表現上締造許多「亞洲第一」的亮眼成績，包括2019年台灣成為亞洲第一個同婚合法化的國家，而明日就是同婚合法化4周年，立法院也於16日三讀通過同性配偶可共同收養子女的規定，完成同性婚姻權益保障的一塊重要拼圖。

陳建仁表示，保障不同性別者及族群都能享有自由、自主的權利，獲得實質平等，營造多元尊重的社會，一直是國家努力的目標，期許政府可以做得更好，也請各部會積極傾聽民眾的聲音，打造不分性別皆可安心圓夢的家園，精進性別平等相關工作，讓政府成為民眾的後盾，為人民創造一個更美好、更幸福、更堅韌及溫暖的台灣。

在聽取「我國多元性別（LGBTI）者生活狀況調查委託研究案辦理成果與政策建議」報告後，陳建仁表示，據行政院性平處19日發布民調結果顯示，有62.6%民眾贊成同性婚姻，較2018年同婚實施前的37.4%大幅增加25.2個百分點，另有74.1%民眾同意同性配偶有領養小孩的權利，較2018年增加20.3個百分點，顯見國人性別平等觀念已隨時間大有進展。

陳建仁表示，除了婚姻權平等外，政府也關切多元性別者在教育、職場、人身安全等其他面向的現況及需求，行政院已完成亞洲首次由官方辦理的多元性別者（LGBTI）生活狀況調查，高達1萬3千多份問卷。

透過此次大型量化調查，將有助瞭解多元性別者的身心情形與生活狀況，作為政府未來研訂各項相關政策的參考，陳揆指示性平處及各部會，參考委員意見及評估本案政策建議的可行性，參酌納入現有機制強化推動。此案將於今年7月舉辦的「2023台歐盟性別平權論壇—促進性別平等」正式發表。

針對性平委員所提，建議政府審慎研議放寬外籍家庭幫傭政策一案，陳建仁說，外籍移工對國內勞動市場為補充人力，非替代人力，請勞動部參酌與會委員意見，並與衛福部研議，從促進婦女重返職場、保障基層婦女就業權益、本國勞工就業優先及幼兒照顧托育等面向，蒐集各界意見，進行整體政策評估及規畫。

另請勞動部強化推動各項促進就業措施及辦理多元職業訓練，積極開發婦女潛在勞動力，並協助特定對象及就業弱勢婦女適性就業。

陳建仁 同性婚姻 同婚

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