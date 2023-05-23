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友邦爭相為台灣發聲 瓜地馬拉在WHA接力挺台

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
台灣今年再度被WHA拒於於門外，不過我國友邦仍努力為台灣在會中發聲。圖為WHO的logo。（新華社）
台灣今年再度被WHA拒於於門外，不過我國友邦仍努力為台灣在會中發聲。圖為WHO的logo。（新華社）

「世界衛生大會」（WHA）21日開議。外交部指出，繼貝里斯、諾魯、史瓦帝尼及馬紹爾群島4個友邦代表就友邦聯合助我提案，為我國與中方及其扈從國家進行「2對2辯論」後，瓜地馬拉也接力為我國發聲，肯定台灣對公衛健康的貢獻。

第76屆「世界衛生大會」正在瑞士日內瓦舉行。外交部指出，繼貝里斯、諾魯、史瓦帝尼及馬紹爾群島4個友邦代表就友邦聯合助我提案，為我國與中方及其扈從國家進行「2對2辯論」，嚴正駁斥中國以其自行妄稱但實則毫無國際普遍共識的「一個中國原則」，扭曲聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議，打壓我國國際參與的惡劣行徑；瓜地馬拉也於22日展開的「總討論」中台灣作為重要夥伴及對公衛健康的貢獻。

外交部表示，理念相近國家也踴躍發言挺台，會議進行至今已有日本、英國、澳大利亞、捷克、法國、加拿大、美國7國疾呼全球健康網絡必須納入台灣，肯定台灣作為全球公衛模範，應獲邀成為WHA觀察員及參與「世界衛生組織」（WHO）各項會議機制與活動。會中許多國家均表達對包容性、普遍性及接納所有利益攸關方的關切，高度呼應我國參與WHO的訴求，呼籲WHO正視納入台灣參與的必要性。

外交部表示，在各國接力挺台的強大聲勢下，中國在22日會議結束前則行使答辯權，批評為我國聲援的國家違反聯合國相關決議及「一個中國原則」，更誆稱在其安排下，台灣能夠及時與WHO交換資訊以應處公共衛生緊急事件。美方立即相應行使答辯權駁斥中國，力挺台灣是對抗疫情的成功範例，理應被WHO所接納，並重申美國堅定支持台灣有意義參與WHO等國際組織的長期一貫政策。

外交部表示，誠摯感謝友邦及理念相近國家在本年WHA為我國仗義發聲，並呼籲WHO秉持專業與中立，排除中國的惡意政治蒙蔽與施壓，聆聽國際社會發出的強大正義之聲，接納台灣以觀察員身分參與WHA，及完整參與WHO所有會議、機制及活動，讓台灣與世界各國共同締造「全民均健」的堅韌未來。

WHO 馬紹爾群島 外交部 WHA 瓜地馬拉 邦交國

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