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薛瑞元視訊談WHA 台灣做法更超越

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
世衛行動團21日晚間7時召開國際記者會，衛福部部長薛瑞元回答外媒提問。（衛福部直播）
世衛行動團21日晚間7時召開國際記者會，衛福部部長薛瑞元回答外媒提問。（衛福部直播）

台灣許多公衛政策的成效已經超越WHO！衛福部長薛瑞元22日於日內瓦當地與立法院連線視訊表示，WHA大會此次聚焦九大議題，與台灣政策的方向大致相符，甚至做法更為先進。民進黨立委邱泰源也說，這是這是立法院有史以來第一次前往日內瓦進行專業考察，盼讓台灣醫療能順利接軌國際。

立法院社會福利及衛生環境委員會首度到日內瓦考察第76屆世界衛生大會（WHA），成員包括民進黨立委邱泰源、賴惠員、陳瑩與陳靜敏；國民黨立委鄭正鈐；民眾黨立委賴香伶等人。

台灣做法更先進

薛瑞元於視訊中表示，這次WHA聚焦9大議題，包括非傳染病防治、傳染病防治、全民健康覆蓋、婦幼及青少年健康、強化臨床試驗、強化在地藥品生產、緊急醫療服務、病人安全及心理健康等。

他強調，台灣多數的政策及方向已符合WHO的目標及做法，甚至比WHO更為先進，例如台灣的健保覆蓋率已經達到99.9%，超越許多國家。薛瑞元強調，台灣的成就其實是可以提供給全世界很多國家參考，所以我們會持續爭取加入WHO相關的活動。

薛瑞元表示，台灣也願意輸出經驗，跟友邦還有理念相近國家深化實質的夥伴關係，透過台灣公共衛生跟醫療專業的能力，來提升國際社會的支持度，並呼籲WHO好好討論「台灣加入的價值以及能夠做出的貢獻」。

議題應融入施政方向

邱泰源也在日內瓦透過視訊表示，這是立法院有史以來第一次前往日內瓦進行專業考察，具有歷史性的重大意義，也希望台灣醫療衛生相關政策，要與國際接軌，並全面照顧到全台灣的人民。

他於記者會後，籲請衛福部、勞動部、環保署等部會，針對此次WHA的議題，將相關議題融入未來的施政方向，於3個月後向立法院衛環委員會報告。

此外，外交部發布新聞稿呼籲，WHO實踐其「全民均健」（Health For All）的憲章宗旨與精神，並傾聽各方支持台灣參與WHO的呼聲，儘速接納台灣平等、有尊嚴參與WHA以及WHO所有會議、活動及機制。

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