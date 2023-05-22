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台灣納美國核保護傘？吳釗燮：不宜公開說明
美國近期對日本和韓國確立核保護傘，對於台灣是否也已爭取納入，外交部長吳釗燮今表示，有跟其他相同訴求盟友溝通，但台美就這議題的討論，不適合在此公開說明。
吳釗燮今天列席立法院外交國防委員會，民眾黨立委邱臣遠指出，七大工業集團（G7）峰會關切台海穩定，台灣該如何因應可能的核威脅，或是否能爭取美國將台灣納入核子保護傘。
吳釗燮說，這的確很重要，台灣政策是不發展、不儲存、不使用核武，任何國家用核武威脅台灣，都是不能接受的，外交部有跟其他具相同訴求的盟友溝通，但台美就這個議題的討論，不適合在此說明。
根據美國國務院解密檔案，早在1978年美中關係正常化後，台灣曾由參謀總長宋長志向美方要求，提供書面保證將台灣列入美國核子保護傘，當時美方婉拒了台灣的要求。
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