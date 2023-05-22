薛瑞元：世衛排除台灣 恐成防疫破口

世衛行動團昨晚間七時於日內瓦現場舉行國際記者會，衛福部官方臉書同步直播。法新社記者問，新冠疫情是否因全球公衛體系排除台灣而更糟？後疫情時代若繼續排除台灣，會衍生什麼威脅？衛福部長薛瑞元表示，二○二○年若加入WHO，就可以盡快將實地參訪資訊提供給WHO，但無法保證每次都這麼幸運，「如果下次疫情再來，也許台灣就會變成一個破口。」

薛瑞元表示，台灣和世界各國一樣，能從中國得到的相關疫情資訊很少，但台灣因緊鄰中國，二○一九年底就發現有可疑的肺炎個案在武漢散播。疾管署副署長羅一鈞指出，二○二○年一月十三至十四日台灣派專家至武漢實地訪查，十五日就將將新冠肺炎列為規格最高的法定傳染病。

薛瑞元說，中國容易發生新興傳染病，台灣可說是面對這些傳染病的第一線，有充分警覺，面對疫情時，快速做出反應，能在第一時間採取防範措施，但下次台灣是否仍有這麼幸運，就不知道了；如果台灣繼續被排除在全球衛生體系以外，下次疫情再來，也許台灣就會成為一個破口，對於全世界來說都是非常可怕的事情。