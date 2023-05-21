買房發言惹議 林右昌：此事是大扭曲、誤會

內政部長林右昌日前說，年輕人買不起房子，不是真的買不起，而是沒規畫或想買的地點價格太高，此番言論在網路炸鍋。林右昌今天接受前總統陳水扁訪問，再次提到，「那是很大扭曲、誤會」，他上任後對青年住宅花很大力氣處理，接下來將規畫青年購屋支持機制等，為青年租屋、購屋減壓。

林右昌第一時間澄清說，這是惡意的斷章取義，呼籲勿為了政治操作刻意扭曲。林右昌說，之前發言被扭曲他給予尊重，但那不是他的原意，但他不會因此卻步，會繼續為支持青年租屋、購屋而打拚。

林右昌今天在陳水扁專訪時提到，上任後對青年住宅等政策花了很大力氣，包括300億房租補貼，放寬到18歲就可申請，還有中產以下的房貸支持方案，接下來會規畫青年購屋支持機制，希望幫年輕人存購屋第一桶金。

管理治安是內政部的重中之重，林右昌強調，台灣治安一定要更好，過去百姓最痛很竊盜，現在則是對詐騙深惡痛絕，從網路撒出誘餌，受害者相當多，除了透過立法提高詐騙犯刑度，也會有更多處理詐騙的對策。

提到去年基隆市長選舉要交棒給立委蔡適應卻掉棒，林右昌說，綠色執政無法延續的因素很多，國民黨謝國樑實力也強，蔡適應在立院問政表現不俗，但他擔任召委，要處理法案排程等事務，投入立院時間多，這些地方選民不一定感受得到，相當可惜。林右昌說，他有為蔡適應打氣說「從哪跌倒就從哪站起來」。

林也說，無法交棒成功，有中央、地方因素，選舉很複雜，無法一刀切，如何做更有效溝通，讓人民能有直接感受，這部分要繼續努力。林提到，過去2年多因為疫情因素，許多老百姓生活受衝擊，頓失收入等，這些都容易產生民怨。

談到2024選舉，林右昌說，對主權的守護議題是民進黨強項和立場，也要著重對百姓經濟的照顧，他認為，會影響明年選舉的因素，除了台灣內部因素，外部因素包括惡屋戰爭、美中關係等，都會產生影響。