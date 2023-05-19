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影／陳歐珀強調未與im.B詐團掛鉤 徐巧芯嗆退選：檢調應查
民進黨宜蘭立委陳歐珀被爆料，服務處、車子都是im.B詐騙集團主嫌曾國緯提供，陳歐珀今天出面向社會大眾鞠躬道歉，但澄清「絕對沒有跟詐騙集團有掛勾，如果有掛勾，願意退選」。國民黨台北市議員徐巧芯今天在臉書痛批，陳歐珀應即刻退選，靜待檢調調查。
徐巧芯表示，陳歐珀被爆料服務處、車子都是im.B主嫌曾國緯相關企業集團提供，加上先前她已揭露過陳歐珀多次參加曾國緯相關的尾牙、春酒以及基金會參訪等活動。徐巧芯質疑陳歐珀跟曾國緯不僅熟識，曾國緯更可能是陳歐珀的金主。
徐巧芯認為，陳歐珀雖然道歉了，但真相仍尚未釐清。檢調應該要查，im.B公司的債權有沒有包含「宜蘭的土地或建案」？如果有，陳歐珀有沒有牽涉其中？陳歐珀身為立法委員，是不是im.B公司的門神？這才是最關鍵的問題。
徐巧芯也說，不排除會向檢調告發，包含陳歐珀涉嫌違反政治獻金法，以及涉嫌貪汙。況且最近詐騙猖獗，竟然通緝犯與詐騙集團是執政黨立委的金主，陳歐珀不能只是道歉，應該要即刻退選，靜待檢調調查，才算是對大眾負責。
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