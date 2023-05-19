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郭正亮為何退出民進黨？ 政府阻擋BNT是分手源頭

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
前立委郭正亮。本報系資料照
前立委郭正亮。本報系資料照

前立委郭正亮今天宣布退出民進黨，外界關注和民進黨漸行漸遠的原因為何。郭正亮日前表示，會和民進黨越走越遠，政府阻擋BNT疫苗採購就是源頭。

郭正亮說，台灣政府堅持想以「獨立台灣政府」的名義去買疫苗，擺明是想要製造障礙，這樣的行為十分可惡，簡直是不顧人民性命，最恨的就是這一點。

郭正亮近年較受矚目的事件，還有在「線民案」爆發時，曾被媒體引射也是國民黨線民。郭正亮說明，1992年國會全面改選之後，那時候國民黨和民進黨的關係是有點尷尬，既競爭又合作，所以有透過國安局來接觸相關的學界還有綠營的人士，想要瞭解對政局的看法，甚至包括兩岸關係、民進黨的一些主張，那幾年確實有接觸一些國安局的人，可是主要是對政局做分析。

至於是否有收錢？郭正亮說，「拿錢很少啦，大概就是送禮、吃飯這樣」，若這樣算線民，那維基解密那些政要算不算？維基解密也爆料很多人都被美國接觸。

郭正亮表示，監控別人，然後造成傷害才叫線民，他看過調查局所分布的情報網分成3類，分別是政治佈建、校園佈建，以及宗教佈建，那都是針對人，因為調查局主要是做監控，可是國安局並不是，國安局是做情報的蒐集跟分析。

國安局 郭正亮 民進黨

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