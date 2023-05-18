陳水扁受邀校園演講 低調未回應時事

前總統陳水扁日前因北上為「選罷法」修法請願，被質疑「保外就醫」還到處趴趴走，今天更受邀至東吳大學政治系演講，和學生分享民主見解。陳水扁今天會前、會後均未受訪，演講也不對外開放；據掌握，演講並未觸及總統大選、選罷法修法等時事，主要內容分為兩大部分，除了爬梳台灣民主化過程外，也以自身經歷為例，闡述一路以來參與民主政治的見解。

關於今天邀請陳水扁到校園演講，主辦單位指出，在和扁辦溝通與校方壓力下，不開放媒體進入演講廳拍攝，連帶台下聽講的同學也不能拍攝任何畫面。陳水扁於休息室步行至會場時，一路保持笑容，但面對媒體追問「國民黨徵召侯友宜」、「賴清德談房價降低」等議題均未回應。