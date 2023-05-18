賴清德接見英前首相特拉斯 呼籲民主陣營團結合作

副總統賴清德今天接見來訪的英國前首相特拉斯。賴清德對於特拉斯在昨天演說中說出「your future is our future」表示感動與感激，他並強調，面對中國影響印太和平及穩定，民主陣營要團結合作，才能達到和平的目標；特拉斯指出，威權體制與自由民主間的對抗日益增強，她認為民主國家應更加合作，以保護自己的生活方式，也認為台、英間應建立更緊密的經濟連結。

賴清德表示，感謝特拉斯對民主台灣的支持，且從外交部長到首相任內都積極深化台、英關係，並促成國防安全方面的雙邊會談；同時建議台、英加強貿易夥伴關係，具體建立兩國合作的基礎。他也感謝特拉斯多次呼籲G7支持台灣，認為應確保台灣有保護自己的能力，並大聲疾呼民主陣營團結合作，維護印太地區的和平穩定，避免台灣步上烏克蘭的後塵。

賴清德指出，2021年以來，英國已多次在G7及其他國際場合不斷強調台海穩定的重要性，認為這不僅攸關台灣的生存發展、印太的和平穩定，也符合英國及世界各國的利益，應共同捍衛。

特拉斯表示，此行主因是相信台灣是一個非常蓬勃、值得保護的民主體制，也對台灣的經濟成長印象深刻，不管是半導體或是珍珠奶茶。特拉斯指出，威權體制與自由民主間的對抗日益增強，她認為民主國家應更加合作，以保護自己的生活方式。她也認為台、英間應建立更緊密的經濟連結，也必須確保台灣有能力可以自我保護。

特拉斯說，英國最近加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），她非常希望台灣也能夠加入，並在之後與英國打造更緊密的關係，在印太區域保護自由民主的價值。