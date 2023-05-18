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部落聯外交通工程延宕 監院糾正桃園市政府

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
部落聯外交通工程延宕，監院糾正桃園市政府。本報系資料照
部落聯外交通工程延宕，監院糾正桃園市政府。本報系資料照

監察院今天表示，內政及族群委員會通過監察委員郭文東、張菊芳、蕭自佑提案，糾正桃園市政府辦理枕頭山部落聯外交通吊橋工程延宕案，該案為桃園市政府確定執行之政策，盼市府發揮團隊合作精神，儘速完成工程及研擬暫行性協助措施，還給族人一條安全的通行環境。

石門水庫枕頭山部落在枯水期水路聯外交通不方便問題由來已久，曾在鄭文燦擔任市長時期也啟動專案處理，歷經北區水資源局、復興鄉公所及桃園市政府原住民族行政局規劃興建吊橋迄今，工程進度仍嚴重延宕。

三位監委表示，復興鄉公所規劃改善枕頭山部落聯外交通，未查明及確認環境影響評估實施標準規定內容並據以辦理，致先後終止工程規劃及環境影響評估委託技術服務案，平白浪費了5年7個月時間和326萬餘元經費，疏失明顯。

三位監委指出，因種種問題，整體工程計畫自104年4月14日推動迄今112年4月已8年，目前辦理進度僅止於通過環境影響說明書審查，完成工程細部設計，後續尚有諸多問題待處理，整體計畫處理態度十分消極被動，有執行不力及計畫延宕疏失。

桃園 石門水庫 吊橋

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