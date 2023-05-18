美眾院外委會：聯大2758決議不涉台

美國聯邦眾議院外交委員會十六日審查法案，透過口頭表決無異議通過台北法修正案（台灣國際團結法案，Taiwan International Solidarity Act），要求美國國務卿反對中國大陸在國際組織推動解決台灣地位的行動，並指聯合國大會第二七五八號決議不涉及台灣代表權。

我外交部表示感謝，並認為在世界衛生大會召開在即，法案通過深具意義。

根據法案內容，針對中國大陸在國際組織透過扭曲決議、政策和程序等做法來解決台灣地位問題，美國身為國際組織一員，必須反對中方類似的意圖。

法案指出，聯合國大會第二七五八號決議文僅表明中華人民共和國為中國在聯合國的唯一合法代表，並未涉及台灣和台灣人民在聯合國的代表權；該決議並未對中華人民共和國和台灣關係採取立場。法案提到，美國反對任何未獲台灣人民同意下，逕自尋求改變台灣地位的倡議。

眾議院外交委員會首席議員米克斯（Gregory Meeks）在審查時表示，這是一部跨黨派議員提出的修正案，台灣一直是國際社會負責任的一員，但是中華人民共和國不斷試圖限制與遏制台灣有意義參與國際社會，這部法案不僅反對中國大陸封殺台灣的意圖，也強化美國與台灣的關係，並鼓勵其他國家也這麼做。

此外，美國國防部長奧斯丁十六日在聯邦參議院撥款委員會表示，五角大廈持續將重點放在勝過中華人民共和國，阻止威脅美國國家利益的侵略，在印太區域強化彈性與部署。美國將很快動用總統提撥授權，提供台灣重大的軍事援助；這是國會去年做出的要求，也是美國遵守台灣關係法所做的長期承諾。但奧斯丁並未說明金額和時間表。