前英國首相訪台演講宣傳經濟北約對抗大陸

前英國首相特拉斯（Lize Truss）上午發表演說，她提出經濟北約（economic NATO）的概念，西方國家應該組成經濟聯盟以對抗中國大陸。

任期短命的前英國首相特拉斯5月16日至20日訪台，昨晚抵達桃園國際機場，今天上午接受國安局的遠景基金會邀請，在台北君悅飯店發表演說。

特拉斯是英國政界對中強硬派，在短暫擔任英國首相期間，一度希望將中國大陸視為英國的威脅，而非現行的體制性競爭對手。

特拉斯發表演說譴責中國大陸為一個極權主義國家，西方國家不再能相信聯合國的安全理事會，也不能依賴WTO確保公平的經貿規則，必須尋找其他的方案。

她認為，在經濟上，應該建立一個經濟北約組織，聯合支持自由與民主的國家合作。過去在冷戰中，西方國家亦設有輸出管制統籌委員會面對蘇聯，現在也應該採行相同的辦法來面對中國大陸，決定西方國家科技出口、經貿和投資。

特拉斯表示，中國大陸確實是全球第二大經濟體，但是所有G7國家，和歐盟相加起來，經濟體超過全球百分之五十，是一股可觀的力量，中國大陸依舊非常仰賴對這些國家的出口，應該趁還來得及的時候，中國大陸尚未稱霸全球經濟的當下，西方國家應該有更好的合作。

她說，此舉並非英國可以獨立為之，必須與盟友溝通合作，行動比言語更加重要，相信如果想要改變中國大陸的行為，必須要讓大陸看到我們在經濟上有更多的協調與合作。