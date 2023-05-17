環保署升格環境部 外界質疑原地升官 組改虛胖

綜觀近日陸續通過的各部會組織法，由環保署升格的環境部可謂這次組改「大贏家」，並未納入「山林水土」等資源管理工作，僅是原地升格，但不僅員額暴增、高官職缺也大增。環保署前副署長、環境律師詹順貴直言，環保署組改成環境部就是原地升官升格，既看不到理想性，當初的規畫也蕩然無存，對我國二○五○淨零排放目標沒有幫助。

環保署升格為環境部，下設四署一院，包括氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署及國家環境研究院，均是由現有單位原地升格。環保署目前員額為七四三人，升格後，預估人力增至一○○七人。因升格多出來的高缺，包括廿多個十一職等組長、四個十一職等主任秘書、十二職等副署長及十三職等署長，可說「大豐收」。

其中氣候變遷署，現行人力僅廿六人，升格將再增加九十八人，環境管理署增加十一人，總數達到二三九人；資源循環署增加七十四人、變成一一一人；化學物質管理署增加四十二人，變成一一五人，國家環境研究院增加廿三人，總數達到一五一人。不過，相較於其他部會三級機關，因業務量龐大，員額動輒三、四千人之譜，環境部四署人數卻多僅在一、兩百人之譜，底下又再細分為四到五組及四室等，被認為「嚴重虛胖」。

過去討論組改時，曾建議將環保署升格為環境資源部，將散落在各部會的山林水土一併納入，但最後僅是將環保署現有單位升格，令不少環團失望。詹順貴表示，早期規畫環境資源部是因應氣候變遷，盼整合資源及減碳工作，當時可以看到其組改邏輯及理想，但本次組改只看到各部會搶人、搶資源，不願把資源釋出，都要握在自己手上。

地球公民基金會執行長蔡中岳說，民間長期倡議將山林水土治理整合放在環境部，但仍分散各部會，令人失望。