租金補貼被追回 營建署：加強人員訓練並協議分期繳還

行政院去年推出「300億元中央擴大租金補貼方案」，卻傳出有房客已領7個月租金補貼，卻被通知要全部退回。內政部營建署今致歉表示，因審查人員初期對作業不熟悉，導致發生此個案情形，未來會加強人員的專業訓練，後續將書面通知返還金額及匯款帳戶，並可協議採分期方式繳還。

營建署指出，去年度300億元租金補貼的租賃房屋，為避免申請人以營業用的店面或非居住使用的房屋申請補貼，採房屋稅籍資料是否以住家用稅率課徵為依據，又因是首次由營建署辦理，審查人員初期對作業尚不熟悉，致發生此個案情形，已加強人員訓練。

營建署也說，此種情形為機關補貼期間檢核發現的少數個案，在300億元租金補貼受理申請戶數32萬餘件中，大約有180件，約占總案件的0.05%。本案雖已核撥補貼款項，但依現行規定確實未符規定，目前均有稽核機制，以確保行政審查品質，不得不追回，會再加強人員的專業訓練。

營建署說，後續將正式以書面通知溢領返還金額及匯款帳戶，並依民眾經濟狀況，可協議採分期方式繳還。