英國最短命首相來台演講 幕後金主竟與他有關？

5月16至20日,英國最短命(44天)前首相特拉斯下議員(Liz Truss MP)來台訪問,並受邀發表演講。你知道邀請她的幕後金主是誰嗎?竟是前總統李登輝時期,成立的基金會,這個單位為何有這麼大的本事,拿著「機密預算」邀請到重量級政治人物演講:日本前首相安倍晉三、「川普政府反中大將」國務卿蓬佩奧(或譯龐培歐);提議「炸台積電」、川普任內的國安顧問歐布萊恩。

台灣有些智庫的身份很特殊,名義上是財團法人,骨子裡卻是政府的外圍組織,財團法人兩岸交流遠景基金會(簡稱遠景基金會)就是其中一家。

國民黨籍立委、前陸軍中將吳斯懷回顧歷史指出,1994、1997年,李登輝擔任總統期間,分別成立了亞太和平研究基金會(簡稱亞太基金會,前身為中華歐亞基金會)、遠景基金會,都是具有濃厚官方色彩的民間智庫,旨在透過學術交流,研究台海關係、國際情勢以作為政府施政參考,所以這兩個基金會也被視為海基會與陸委會之外的「二軌」機構。

由於兩個基金會的業務都與國安相關,遂被稱為國安局的外圍組織或白手套。目前,國安局局長蔡明彥、國安局政務副局長柯承亨都是遠景基金會的董事。其他與國安相關的外交部、國安會也會給預算。

吳斯懷進一步說明,過去遠景、亞太基金會跟對岸的智庫經常交流,在李登輝、陳水扁及馬英九時代,均扮演重要的溝通角色。例如李登輝提出兩國論(特殊的國與國的關係」、陳水扁提出「一邊一國」論,兩岸關係緊張時,透過雙方的智庫說明溝通,彼此才沒有誤判情勢而鑄成大錯。

「遠景」神通廣大邀約到安倍晉三、歐布萊恩、蓬佩奧

但,蔡英文總統2016年5月20日上台後,兩個基金會隨即於8月10召開董事會,推選民進黨前主席許信良;前總統府秘書長、國安會秘書長陳唐山出任亞太、遠景基金會董事長。

尤其是遠景基金會的董事成員,充滿民進黨色彩,例如有前民進黨國際事務部政務副主任、前不當黨產處理委員會的委員。

國民黨立委、外交及國防委員會召委江啟臣認為,智庫的董事隨執政者換人而改選無可厚非。但,作為官方智庫的基金會必須中立,不能因執政黨轉變而喪失功能,或資源遭到挪移、濫用;若不幸成為執政者一己之私的政治工具,失去原設立的目的與價值,也會同步失去其學術研究的信賴度與可靠性。

「遺憾的是,遠景基金會卻在政府指示下,每年邀請仇中的外國政客來台演講;兩岸關係惡化,毫無互信基礎,基金會原有的兩岸交流功能也破壞殆盡,」吳斯懷說。

例如2021年12月14日,遠景基金會受外交部委託,舉辦11屆「台美日三邊印太安全對話」年度研討會。邀請日本前首相、眾議員安倍晉三;提議「炸台積電」的川普政府任內國安顧問歐布萊恩(Robert O'Brien)發表專題演講。

圖/川普政府任內國安顧問歐布萊恩。總統府提供

2022年3月4日,「川普政府反中大將」的蓬佩奧(Mike Pompeo)來台演說,同樣是來自遠景基金會的邀約。

圖/「川普政府反中大將」的蓬佩奧。總統府提供

今年5月17日,遠景基金會更邀請到長期以「對中鷹派」著稱的英國前首相特拉斯,以「台灣屹立在自由民主之前線 ( Taiwan:On the Frontline of Freedom and Democracy)」為題發表演講。

「川普政府反中大將」蓬佩奧演講費高達462萬台幣

政府透過遠景基金會,每年邀約重量級政治人物來台演講,到底花了多少錢?連在野黨立委都不得而知、徒呼負負。

但,從匯流新聞網披露的一份合約指出,駐美國台北經濟文化辦事處與美國的政治公關公司「Premiere Speakers Bureau」簽署合約,以15萬美元(約台幣462萬)酬勞,邀請蓬佩奧夫婦訪台。遠景基金會回應說,遠景沒有駐美人員,才請駐美代表處協助,合約因有保密條款,無法證實媒體披露內容,但可確認的是簽約方是遠景基金會,不是駐美代表處。「而且付費透過美國公關公司邀請重要人物演講,在美國是很常態的作法。」

遠景因保密條款無法證實酬勞,但合約的15萬美元很難作假,可見每次邀約重量級政治人物,所費不貲。

其實,政府部門設立財團法人以執行敏感性業務,合情合理。但,如果做的事情對台灣反而有害,也難怪民眾會質疑了。

去年8月2日,美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)來台訪問時,隨即有網友在PTT(批踢踢)爆卦:根據美國司法部的網站指出,「Gephardt Group Government Affairs」政治公關公司,從2018年幫助我聯繫遊說裴洛西多達16次,我國一共付費約新台幣9400萬元。

圖/美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)去年8月訪台。總統府提供

「機密預算」不會說明實際用途,立委根本無法監督

批踢踢推文一出,引發熱議。外交部也立即回應,訪問團是美國政府公費支應,在台行程由美國在台協會台北辦事處洽排,外交部從旁協助。針對網路輿論稱我國花錢找公關遊說裴洛西訪台,絕非事實,該網友言論憑空捏造,且我國聘用公關公司擴大對美工作是常態,符合美法規、也由我國立法院監督;已轉請警政署刑事警察局偵辦,以防制假訊息傳播。

請刑事警察局偵辦,非同小可,果然沒人敢再轉傳。但,為何會有人爆料,顯見民眾對政府的「信任感」出現危機。

連長期擔任外交及國防委員會委員的江啟臣也感到不可思議,「政府遊說裴洛西、以及PTT曝光文件的金額,我完全不知道,外交部更不應該將責任推給立法院,立委根本無法監督,」他強調。

江啟臣進一步指出,立委只知道每年大概有多少「機密預算」,不會知道真正的去向。外交部都會以機密為由不說明實際用途,若不是美國有立法要求「遊說」需要列明細,我們也不會知道台灣有花錢「遊說」裴洛西,「我主張機密外交工作要花錢,至少要接受非公開的質詢,以確保外交工作的適當性。」

其實,各國都會從事遊說工作,國民黨執政時期也會做。但,為何民進黨主政,智庫花錢請政治人物訪台,會受到外界質疑?

吳斯懷一針見血說,政府透過外圍組織花錢請裴洛西、歐布萊恩、特拉斯來台,對台灣有什麼實質益處?對國家安全、兩岸和平、人民利益有任何幫助嗎?民眾當然會放大眼睛、檢視預算的用途。

英國議員:特拉斯訪台無實質幫助,只會升高台灣緊張情勢

不要說在野黨立委有意見,連特拉斯的同儕都提出質疑。

5月9日,特拉斯透過聲明表示,台灣是民主自由燈塔,在台灣人面對來自北京政權愈來愈具攻擊性的言行之際,我表達堅定與台灣同在的立場。

但,英國國會外交事務特別委員會主席、也是特拉斯同黨同志的議員克恩斯(Alicia Kearns)11日卻向英國《衛報》表示,特拉斯的訪台行程是「最糟糕的IG外交」(網紅式作秀),「這場訪問只是表演性質,完全沒有實質幫助,只會升高台灣緊張情勢,讓台灣人更苦,台灣人民已活在中國解放軍因裴洛西訪台而加強軍演的環境下,特拉斯這趟行程純粹為了她自己的政治生涯,讓自己看起來更重要。」

連《泰晤士報》(The Times)都指出,特拉斯來台可能會激怒北京;《衛報》(The Guardian)則提出警訊,特拉斯在台北發表的演講內容或會讓北京不滿,攪亂英國政府對英中關係的立場。

克恩斯一眼看穿特拉斯的目的;外電也直指恐會激怒對岸,台灣民眾何嘗看不懂?

吳斯懷無奈地說,明明是為了兩岸交流而成立的遠景基金會,執政黨卻掛羊頭賣狗肉,拿「機密預算」請國外政客來台大內宣,不僅對兩岸和平毫無助益,反而將台灣帶到戰爭的危險邊緣。

(本文出自2023.05.16《遠見》網站,未經同意禁止轉載。)