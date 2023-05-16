英國最短命首相來台演講 幕後金主竟與他有關？

5月16至20日，英國最短命（44天）前首相特拉斯下議員（Liz Truss MP）來台訪問，並受邀發表演講。你知道邀請她的幕後金主是誰嗎？竟是前總統李登輝時期，成立的基金會，這個單位為何有這麼大的本事，拿著「機密預算」邀請到重量級政治人物演講：日本前首相安倍晉三、「川普政府反中大將」國務卿蓬佩奧（或譯龐培歐）；提議「炸台積電」、川普任內的國安顧問歐布萊恩。

台灣有些智庫的身份很特殊，名義上是財團法人，骨子裡卻是政府的外圍組織，財團法人兩岸交流遠景基金會（簡稱遠景基金會）就是其中一家。

國民黨籍立委、前陸軍中將吳斯懷回顧歷史指出，1994、1997年，李登輝擔任總統期間，分別成立了亞太和平研究基金會（簡稱亞太基金會，前身為中華歐亞基金會）、遠景基金會，都是具有濃厚官方色彩的民間智庫，旨在透過學術交流，研究台海關係、國際情勢以作為政府施政參考，所以這兩個基金會也被視為海基會與陸委會之外的「二軌」機構。

由於兩個基金會的業務都與國安相關，遂被稱為國安局的外圍組織或白手套。目前，國安局局長蔡明彥、國安局政務副局長柯承亨都是遠景基金會的董事。其他與國安相關的外交部、國安會也會給預算。

吳斯懷進一步說明，過去遠景、亞太基金會跟對岸的智庫經常交流，在李登輝、陳水扁及馬英九時代，均扮演重要的溝通角色。例如李登輝提出兩國論（特殊的國與國的關係」、陳水扁提出「一邊一國」論，兩岸關係緊張時，透過雙方的智庫說明溝通，彼此才沒有誤判情勢而鑄成大錯。

「遠景」神通廣大邀約到安倍晉三、歐布萊恩、蓬佩奧

但，蔡英文總統2016年5月20日上台後，兩個基金會隨即於8月10召開董事會，推選民進黨前主席許信良；前總統府秘書長、國安會秘書長陳唐山出任亞太、遠景基金會董事長。

尤其是遠景基金會的董事成員，充滿民進黨色彩，例如有前民進黨國際事務部政務副主任、前不當黨產處理委員會的委員。

國民黨立委、外交及國防委員會召委江啟臣認為，智庫的董事隨執政者換人而改選無可厚非。但，作為官方智庫的基金會必須中立，不能因執政黨轉變而喪失功能，或資源遭到挪移、濫用；若不幸成為執政者一己之私的政治工具，失去原設立的目的與價值，也會同步失去其學術研究的信賴度與可靠性。

「遺憾的是，遠景基金會卻在政府指示下，每年邀請仇中的外國政客來台演講；兩岸關係惡化，毫無互信基礎，基金會原有的兩岸交流功能也破壞殆盡，」吳斯懷說。

例如2021年12月14日，遠景基金會受外交部委託，舉辦11屆「台美日三邊印太安全對話」年度研討會。邀請日本前首相、眾議員安倍晉三；提議「炸台積電」的川普政府任內國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）發表專題演講。

圖／川普政府任內國安顧問歐布萊恩。總統府提供

2022年3月4日，「川普政府反中大將」的蓬佩奧（Mike Pompeo）來台演說，同樣是來自遠景基金會的邀約。

圖／「川普政府反中大將」的蓬佩奧。總統府提供

今年5月17日，遠景基金會更邀請到長期以「對中鷹派」著稱的英國前首相特拉斯，以「台灣屹立在自由民主之前線 ( Taiwan：On the Frontline of Freedom and Democracy)」為題發表演講。

「川普政府反中大將」蓬佩奧演講費高達462萬台幣

政府透過遠景基金會，每年邀約重量級政治人物來台演講，到底花了多少錢？連在野黨立委都不得而知、徒呼負負。

但，從匯流新聞網披露的一份合約指出，駐美國台北經濟文化辦事處與美國的政治公關公司「Premiere Speakers Bureau」簽署合約，以15萬美元（約台幣462萬）酬勞，邀請蓬佩奧夫婦訪台。遠景基金會回應說，遠景沒有駐美人員，才請駐美代表處協助，合約因有保密條款，無法證實媒體披露內容，但可確認的是簽約方是遠景基金會，不是駐美代表處。「而且付費透過美國公關公司邀請重要人物演講，在美國是很常態的作法。」

遠景因保密條款無法證實酬勞，但合約的15萬美元很難作假，可見每次邀約重量級政治人物，所費不貲。

其實，政府部門設立財團法人以執行敏感性業務，合情合理。但，如果做的事情對台灣反而有害，也難怪民眾會質疑了。

去年8月2日，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台訪問時，隨即有網友在PTT（批踢踢）爆卦：根據美國司法部的網站指出，「Gephardt Group Government Affairs」政治公關公司，從2018年幫助我聯繫遊說裴洛西多達16次，我國一共付費約新台幣9400萬元。

圖／美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台。總統府提供

「機密預算」不會說明實際用途，立委根本無法監督

批踢踢推文一出，引發熱議。外交部也立即回應，訪問團是美國政府公費支應，在台行程由美國在台協會台北辦事處洽排，外交部從旁協助。針對網路輿論稱我國花錢找公關遊說裴洛西訪台，絕非事實，該網友言論憑空捏造，且我國聘用公關公司擴大對美工作是常態，符合美法規、也由我國立法院監督；已轉請警政署刑事警察局偵辦，以防制假訊息傳播。

請刑事警察局偵辦，非同小可，果然沒人敢再轉傳。但，為何會有人爆料，顯見民眾對政府的「信任感」出現危機。

連長期擔任外交及國防委員會委員的江啟臣也感到不可思議，「政府遊說裴洛西、以及PTT曝光文件的金額，我完全不知道，外交部更不應該將責任推給立法院，立委根本無法監督，」他強調。

江啟臣進一步指出，立委只知道每年大概有多少「機密預算」，不會知道真正的去向。外交部都會以機密為由不說明實際用途，若不是美國有立法要求「遊說」需要列明細，我們也不會知道台灣有花錢「遊說」裴洛西，「我主張機密外交工作要花錢，至少要接受非公開的質詢，以確保外交工作的適當性。」

其實，各國都會從事遊說工作，國民黨執政時期也會做。但，為何民進黨主政，智庫花錢請政治人物訪台，會受到外界質疑？

吳斯懷一針見血說，政府透過外圍組織花錢請裴洛西、歐布萊恩、特拉斯來台，對台灣有什麼實質益處？對國家安全、兩岸和平、人民利益有任何幫助嗎？民眾當然會放大眼睛、檢視預算的用途。

英國議員：特拉斯訪台無實質幫助，只會升高台灣緊張情勢

不要說在野黨立委有意見，連特拉斯的同儕都提出質疑。

5月9日，特拉斯透過聲明表示，台灣是民主自由燈塔，在台灣人面對來自北京政權愈來愈具攻擊性的言行之際，我表達堅定與台灣同在的立場。

但，英國國會外交事務特別委員會主席、也是特拉斯同黨同志的議員克恩斯（Alicia Kearns）11日卻向英國《衛報》表示，特拉斯的訪台行程是「最糟糕的IG外交」（網紅式作秀），「這場訪問只是表演性質，完全沒有實質幫助，只會升高台灣緊張情勢，讓台灣人更苦，台灣人民已活在中國解放軍因裴洛西訪台而加強軍演的環境下，特拉斯這趟行程純粹為了她自己的政治生涯，讓自己看起來更重要。」

連《泰晤士報》（The Times）都指出，特拉斯來台可能會激怒北京；《衛報》（The Guardian）則提出警訊，特拉斯在台北發表的演講內容或會讓北京不滿，攪亂英國政府對英中關係的立場。

克恩斯一眼看穿特拉斯的目的；外電也直指恐會激怒對岸，台灣民眾何嘗看不懂？

吳斯懷無奈地說，明明是為了兩岸交流而成立的遠景基金會，執政黨卻掛羊頭賣狗肉，拿「機密預算」請國外政客來台大內宣，不僅對兩岸和平毫無助益，反而將台灣帶到戰爭的危險邊緣。

（本文出自2023.05.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）