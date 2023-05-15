民進黨團釋善意暫緩再生醫療雙法 柯建銘：另定期處理

立法院會原定明天處理再生醫療雙法，在野黨團質疑爭議過大提出暫緩，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，再生醫療雙法是救人的民生法案，民進黨團同意另外定期處理，「再協商都沒有問題」，希望民生法案不要被當成政治法案拿來攻擊。

行政院會在今年2月通過再生醫療雙法草案，全案送交立法院審議，其中「再生醫療法」草案最關鍵的第9條條文，當中賦予醫療機構執行再生技術免申請藥證的排除條款，因而遭外界質疑法條過於寬鬆。

立法院長游錫堃在5月10日召集朝野黨團協商，研商「再生醫療法」、「再生醫療製劑管理條例」草案，對於再生醫療雙法的法案用詞定義等關鍵條文，經過朝野黨團討論均無法達成共識，游錫堃裁示保留至院會處理。

柯建銘晚間受訪時指出，再生醫療雙法是民生法案，更是救人命的法案，希望朝野黨團能夠冷靜面對，尤其這兩部法案已經走過5、6年的時間，大家都可以坐下來好好討論，「如果要用政治手段來處理不大對」。

柯建銘強調，民生法案不需要彼此抹黑，民進黨團同意另外定期處理，「再協商都沒有問題」，前提是不要用抹黑來攻擊，對於國人健康與醫療產業都不好，「這是要救人的民生法案，不要當作政治法案來做攻擊」。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，有關再生醫療雙法的修法，過程本身就是社會溝通的過程，對於不同團體提出的意見，相關部會應該要能夠加以說明，既然大家還有不同的看法，就要再做好相關的社會溝通。

時代力量立法院黨團副總召陳椒華則說，再生醫療雙法攸關國人的醫療權利保障問題，勢必與財團利益有所衝突，而行政院版本的條文過於寬鬆，無法確保安全、品質及有效性，如此大開門戶的作法恐損及病患權益。

陳椒華呼籲，柯建銘不應該用理性討論的外包裝，包裹偷渡讓國人當白老鼠的法案，「討論一直都很理性，是執政黨一再忽視外界的反彈聲音」。