阿扁廣播訪阿珍問「下輩子還嫁我？」珍回：當粉絲就好

今天是一年一度母親節，前總統陳水扁在廣播節目「有夢上水」專訪另一半、前第一夫人扁嫂吳淑珍，該集以「私奔窮小子撕掉半打結婚照的吳淑珍」為題，兩人笑談當年相戀、成婚及攜手政治路往事，時值兒子陳致中11日因案入獄，母親節無法陪伴吳淑珍，兩人也在節目上感性表露望兒早歸的心聲。

訪問到最後，陳水扁問吳淑珍，當年拍的6張結婚照撕掉了，離婚證書也不知簽過幾次，「會不會再簽一次離婚？」，阿珍說「看你表現」，扁坦言自己是不及格的丈夫跟老公，這輩子跟著他這麼慘，但如果還有下輩子，還會嫁他嗎？結果吳淑珍毫不思索說「我看母湯，我當你粉絲，拍拍手就好！」

陳水扁也點點頭同意說，要管政治就不要結婚，適合一個人，接著他也安慰吳淑珍說「母親節心情複雜，感謝妳接受訪問，雖然不快樂，也要快樂！」

節目一開始，陳水扁見吳淑珍一身桃紅，臉色卻沉重，故意虧她，「今天是很特別的母親節，妳是緊張還是歡喜，穿這麼紅的衣服上節目？」珍回「心情不好，但今天母親節，為了祝福大家，特別選了紅衣穿」。

陳水扁感嘆，致中市議員選了3次，2次是最高票，但12年任期只做了5年，「致中的政治之路比爸爸更坎坷」，現在又去燕巢當兵，回首過去政治路，也是與監牢之路緊緊相連，只能說無怨無悔。

阿珍也轉述，陳致中安慰她，上帝給每個人的都一樣，表面上看起來是在受難，但相信關上一扇窗，會再打開另一扇窗，11個月很快就到，就當作當兵，出來還是好漢一條。

「不管對手或本黨同志，很多人怨妒」，吳淑珍直言，扁家這些年人被抓、家被拆，「鳥兒抓到沒半隻，要怪國民黨、怪本黨，講不完，怨歎啦！」

陳水扁和吳淑珍兩人是台南曾文中學初中部相差一屆的學長與學妹，當年阿扁是三級貧戶出身，吳淑珍的父親是台南麻豆名醫，兩人家世天差地遠。吳淑珍不顧父親反對，包袱款款跑到台北嫁給陳水扁，兩人回憶多年來政治路風風雨雨，阿扁讚吳淑珍「穿裙子比穿褲子的更勇敢」，鼓勵他在美麗島事件為美麗島雜誌創辦人黃信介辯護；2000年陳水扁參選總統，吳淑珍力薦呂秀蓮擔任副手，因為她認為阿扁「擔任領袖要成其大，要用比他厲害的人，才能打下江山」。

陳水扁還說，外界的人誤解「阿珍愛錢」，但以自己對她的了解與印象，如果愛錢，不會嫁他這個窮小子，阿扁還記得，吳淑珍自述年輕時有氣喘患者來到診所，沒錢付醫藥費，還趁父親睡覺時，偷包藥給他回去吃。2000年陳水扁當選總統，台灣景氣走下坡，吳淑珍聽說很多年輕人薪水很低，相對剝奪感很大，還主動提出要阿扁減薪一半，每月少領40萬元，8年少領了4、5千萬元。阿扁說，結果後來被說「白天蓋廟，晚上偷香油錢」，但他們不是這款人，現在也不適合說這些。

兩人也暢談婚姻路，當年因為沒錢，結婚邀請卡買現成的自己手寫、請客只請7桌，婚紗照也只照6張，結果婚姻生活口角難免，常因意見不同吵架，吳淑珍撕光了半打婚紗照、離婚證書也簽過N次。

阿扁坦言，自己是生活白癡，有次夫妻吵架是為了曬衣服，吳淑珍說，有次她叫先生拿竹竿曬衣服，結果阿扁不知道要把竹竿轉向，卡住門過不去；還有一次，陳致中剛出生沒多久，陳幸妤半夜醒過來肚子餓，阿扁幫忙起床泡奶，竟然拿到洗衣粉來泡，吳淑珍看到奶冒泡泡察覺有異，驚喊「夭壽哦，喝下去不就要洗腸子！」陳水扁自嘲，自己到底怎麼當父親的，怪不得吳淑珍要跟他離婚，「就見笑！」

吳淑珍在陳水扁選縣長時發生政治車禍，從此下半身癱瘓，多年來生命數度瀕危又從鬼門關救回，她自嘲自己是九命怪貓，去年確診covid-19重症，沒打疫苗的她一直拉肚子、吃不下，住院隔離多日奄奄一息，幾乎量不到血壓、血糖；陳水扁說，醫療小組還曾告訴他，吳淑珍能活過50歲算是撿到。

阿扁要吳淑珍母親節談談對幸妤和致中一對兒女，吳淑珍表示，爸爸忙政治不在家，她這個母親坐輪椅，無法盡完全責任，很多事情要靠別人，幸妤國小就要幫她穿衣服，抱她到床上和廁所，等於小孩子要做大人的事情，一路走來，他們都被迫提早成熟，言談中充滿不捨。