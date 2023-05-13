量表廢不廢1／不該與民作對 張鴻仁：巴氏量表應廢除

三軍總醫院日前傳出病患家屬要求開立巴氏量表未果，出拳攻擊醫師事件。由醫師評估患者自理能力開立的巴氏量表，是長照家庭申請外籍看護的第一關，卻常因醫師、病患家屬認知不同，淪為衝突導火線。前衛生署副署長張鴻仁直言，事件根本原因是政策謬誤，巴氏量表本就不該存在，隨著人口老化照護需求增加，政府不該限制民眾申請外籍看護，「設下天羅地網與民做對。」

「要不是今天有人打人，巴氏量表議題不會受到這麼多討論，其實爭議與衝突一直存在。」張鴻仁表示，動用暴力固然不對，但若能將心比心，就知道該民眾一定是家裡有需求，一定是被逼急了，「這當然是政府的錯。」

同在三軍總醫院神經科部主治醫師李俊泰則表示，當事醫師只是依法開立巴氏量表，且依規定本就不能濫開，不支持病患家屬施暴，「強烈譴責醫療暴力！」

張鴻仁直言，巴氏量表的存在不合常理，應讓長照家庭依照需求自由申請外籍看護，「民主社會應該回歸市場機制。」他表示，在現行體制下，有些醫師應家屬要求，冒著極大的道德風險與病人一起作假，萬一醫師不願配合，家屬情急之下什麼事都會發生。

張鴻仁說，若醫師評量標準太鬆，讓太多病人通過標準，也會依法開罰。他直言，既然民眾需求存在，政府不該拿著法令逼迫逼著家屬與醫師吵架、打架。

「所有老人家都需要被照顧，過了一定的年紀身體漸衰，容易有突發意外。」張鴻仁直言，申請外籍看護理應不需要那麼多醫療評量，依照巴氏量表的標準，老人家已經無法行動、不能自理的時候，才讓民眾申請照顧資源，極不合理。

有醫師在臉書留言指出，若過度開放外籍看護申請，變相鼓勵大家都把長輩交給外人顧、交給政府顧。對此，張鴻仁回應，民眾願不願意照顧父母，應是民眾自由抉擇的家務事，「何況聘請外籍看護一定就是不孝順嗎？」他表示，很多照顧者因請不到外籍看護辭職無法工作，又與長輩居住在不同行政區，須來回奔波，應全面開放外籍看護申請，不該設計重重阻礙。

此外，有論者擔心外籍看護過多會造成管理問題，張鴻仁則表示，政府不能沒能力照顧國內長輩，也不準人民請外籍看護，「難道要老人家都移民到印尼？」他坦言，現在有外籍看護協助國內的照顧工作已是運氣好，若未來外籍看護退出台灣，照顧者將陷入走投無路的窘境。

每周往返高雄市區、台南山區照顧雙親的林先生曾替父親申請巴氏量表。他表示，根據詢價經驗，申請外籍看護費用每月約為3萬，台籍看護則需每月支付7至8萬薪資，遠超出普通受薪階級負擔能力。

林先生指出，不少台籍看護無法擔負全日照顧任務，且越來越少民眾願意投入長照相關產業，即使擁有經濟能力，也未必能聘到台籍看護。林先生建議，若是否廢除巴氏量表仍有爭議，也應該放寬相關標準，讓更多長照家庭得到喘息空間。