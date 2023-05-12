強會國會國際交流 立法院將增設國際事務處

立法院會今天三讀通過立法院組織法修正案，將增設國際事務處，並設置4個科，增加員額20人，預計下會期成立國際事務處，未來除有專職人員、專責機構，也可累積每一屆國會外交資料，以利國會對國際事務推動。

有鑒於近年各國國會議員造訪立法院人數與次數明顯增多，立法院提出立法院組織法修正案，希望增設國際事務處，讓國會能更彈性協助拓展與各國的外交情誼，比照各國國會成立國際事務處，有其迫切需要。

立法院秘書長林志嘉日前在司法及法制委員會初審時表示，目前國會國際事務由秘書處負責，公關組約有8位成員，未來國際事務處成立後希望有20人，分為國會交流科、國際合作科、國際傳播科、禮賓事務科，初估人事費用約3320萬元。其他業務費部分，應會維持2260萬元。

三讀條文明定，立法院設國際事務處，掌理事項包括國際交流事項、國際合作事項、參與國際活動事項，還有關於立委籌組或參與國際團體事項、國會外交獎章及榮典的辦理事項、外賓與僑民的接待及傳譯事項、國際新聞傳播及輿情蒐集運用事項，以及其他有關國際事務事項。