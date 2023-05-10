綠再促恩恩案道歉 侯友宜：不斷反思檢討 讓悲劇不再發生

新北市議會今總質詢，民進黨新北市議員卓冠廷提恩恩案，表示要侯友宜在事發一年後，「是否願意承認新北市有疏失？並且跟家長道歉？」侯友宜嚴肅地說，面對這些事情要不斷反思檢討，讓悲劇不再發生。這番話也引發卓冠廷的不滿，卓說，這次質詢也留下歷史紀錄，其他的交給台灣人民、社會評判。

卓冠廷表示，2歲男童恩恩在去年4月因為感染新冠肺炎去世，經過81分鐘等待後，送往雙和醫院救治，治療六天不治身亡，是台灣病毒株變異後首例兒童重症死亡案例，其家長無法理解，明明跟妻子很守法，按照政府規定，打給1922跟新北消防局尋求協助，電話不通、等待就醫，卻等了81分鐘，「爸爸想知道真相，中間流程有問題？疏失？恩恩爸爸至今還在追求真相。」

卓冠廷強調，監察院已說地方難以卸責，地檢署也寫得很清楚，這件事是行政或政治責任的問題，「針對恩恩案，市長曾說過對其喪子之痛感同身受，會自我反省，負起所有責任，今天恩恩案發生1年，要代表家長誠懇問，檢視過程後，「是否願意承認新北市有疏失？並且跟家長道歉？」

衛生局長陳潤秋說，在非常多病毒的狀況下，非常的努力，相關人員也盡了力氣、給予醫療的資源，也經過調查局等單位調查。但卓冠廷與其他民進黨議員不滿，要求時間暫停，現場氣氛火爆。

侯友宜說，衛生局長回答完換他講，「我可以感同身受家屬的心情」，經過監察院、地檢署不起訴處分講得非常清楚，他完全給予尊重，「期待這些事情不要再發生」，不管消防、衛生局及相關單位，面對這些事情要不斷反思檢討，讓悲劇不再發生。

卓冠廷則追問，「所以只有尊重、沒有道歉？」歷經393天，恩恩家屬沒有得到道歉，而市長做出選擇，藉由這次質詢也留下歷史紀錄，其他的交給台灣人民評判、台灣社會會給予裁判。