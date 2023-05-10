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郭台銘掀蔡政府擋BNT 曾銘宗再提沈榮津阻工商團體採購
鴻海創辦人郭台銘曝光蔡政府曾阻擋購買BNT疫苗，延燒蔡政府擋疫苗的風波。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（10）日表示，工商協進會當時有意協助買疫苗，透過國民黨團安排見時任衛福部次長薛瑞元，時任行政院副院長沈榮津卻在隔天致電工商協進會，稱疫苗夠，不要買。
行政院長陳建仁就任滿百日，不過如經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥等，皆未被撤換，曾銘宗批評，蔡政府用人看顏色，看意識形態，偏民進黨的、配合民進黨的都會極力晉用、護航，包含陳吉仲、陳耀祥等早該下台，但因為顏色對就穩坐寶座，蔡政府也要面對這問題，這些不適任的閣員趕快撤換。
針對郭台銘爆料蔡政府曾阻擋購買BNT疫苗，曾銘宗表示，去年疫情嚴重，工商協進會透過國民黨團安排去見薛瑞元，薛也安排了，隔天沈榮津打電話給工商協進會，說「疫苗夠了，你們不要買吧！」
曾銘宗強調，這個過程中相關簡訊、聯絡過程，他就是證人，蔡政府說沒有擋疫苗，但慈濟要買的也擋 ，工商協進會要買的也擋，全民都很清楚有沒有擋疫苗，蔡政府做大內宣無人會相信。
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