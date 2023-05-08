最新民調／鏡電視申請案 64%民眾認政治力介入

國家通訊傳播委員會（NCC）日前審查鏡電視董監事變更與有線電視上架案，引發藍營抗爭。根據TVBS最新民調顯示，有64%民眾認為，有政治力介入NCC處理鏡電視申請案；並有63%民眾認同爭議釐清前，NCC不該審查鏡電視申請案說法。

TVBS民調中心最新調查結果，有23%民眾知道鏡電視向NCC申請在第四台上架，77%表示不知道。進一步詢問知道鏡電視申請上架的民眾，同不同意NCC在鏡電視釐清爭議前不應該審查的說法，調查結果發現，有63%民眾認同在鏡電視爭議釐清前，NCC不該審查申請，有18%表示不同意，19%沒有表示意見。

政黨傾向交叉分析發現，民進黨認同者有46%表示同意，24%不同意，30%未表示意見；國民黨認同者有73%表示同意，24%不同意；中立民眾有64%表示同意，12%不同意，24%沒意見。

民調結果指出，對於NCC處理鏡電視的相關申請事宜，有64%民眾同意有政治力介入的說法，只有16%不同意，另外19%沒有表示意見。與政黨傾向交叉分析發現，民進黨認同者有25%表示同意，有41%不同意，34%未表示意見；國民黨認同者高達91%表示同意；中立民眾有62%表示同意，也明顯高於19%不同意，19%沒意見。

本次調查由TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於5月4日至5日晚間18時30分至22時及5月7日下午2時至5時30分，共接觸1182位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為138位，拒訪率為11.7%，最後成功訪問有效樣本1044位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。