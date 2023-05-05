批蔡政府被陳水扁綁架 賴士葆：總統府逃避讓他更囂張跋扈

前總統陳水扁日前北上為將入監服刑的兒子、民進黨高雄市議員陳致中請願，引發陳水扁是否有必要繼續准許保外就醫的爭議。國民黨立委賴士葆今（5）日表示，蔡政府被陳水扁綁架，改寫保外就醫的歷史，總統府避之唯恐不及的態度，讓陳水扁更囂張跋扈。

賴士葆說，蔡政府被陳水扁綁架，一直在改寫保外就醫的歷史，5月5日再展延進入第34次。扁案讓台灣的民主缺角，從民主法治國家變成人治的國家，司法變成替政治服務的工具。共犯結構的單位很多，司法因循苟且怠惰，沒有依法審理訴訟案件，2015年停止審理的理由是醫院開具證明陳水扁、吳淑珍「病情複雜，難以控制，隨時有致死之危險」，2015年沿用至今，陳水扁的身心狀況有無致死之危險，看著陳水扁比政治人物更活躍在政壇，全台灣的民眾都可以給出答案。

賴士葆表示，醫療院所有無開具不實證明，大家心知肚明，監察院更是坐視一群公務員怠惰失職不查辦，蔡政府無奈無能，只能任憑扁案拉低台灣民主進步價值，明知當有作為不敢有所作為。

賴士葆指出，攸關保外就醫，法務部長蔡清祥才說矯正署會根據中監報告做嚴正處理，惟實際上要不要把陳水扁還押取消保外就醫的權責單位是台中監獄，上面有矯正署，再上面有法務部。昨（4）天質詢蔡清祥，感受到蔡清祥的無奈和無力感，因為真正的權責單位是總統蔡英文，不是部長能夠點頭，除非部長不想當官，只想追求公平正義就可以憑專業判定，惟沒有人願意為扁案賭上烏紗帽，所以扁案就變成台灣司法空前奇人奇事的案例。

賴士葆強調，陳水扁雖已卸下總統的光環，然而他可以站台助講、主持節目、參與各種活動，日前為延續兒子的政治生命請願，遊說修法，呼籲要將洗錢防治法的修法放寬鬆。陳水扁的影響力無遠弗屆，針對陳水扁的修法請願，總統府表示尊重立法院的議事與討論，不評論也不涉入司法個案，避之唯恐不及的態度，於是陳水扁就更加囂張跋扈，讓台灣的司法不及於扁家的負評繼續上演。