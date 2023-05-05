社會福利基本法三讀通過 三大重點保障社福系統發展

繼教育基本法、文化基本法後，社會福利基本法今三讀通過。衛福部社家署長簡慧娟表示，早在民國87年就提出社會基本法的概念，如今相隔20年通過三讀，是我國社會福利發展的一大里程碑。

社會福利基本法是基本的社福原則，三讀後的條文有三大重點：

一、將原本社會福利的定義，從狹義的兒少婦老障，變成廣義的社會福利，包含社會住宅與國民年金等。

二、至少五年需盤點法令一次。

三、社福以家庭為中心，不再以個案出發。

其餘則是強化社福專業人力的福利制度、社會福利的永續發展等。

簡慧娟表示，先前於立院攻防的以家庭中心，被誤解為社會福利以家庭為單位，實際是從個案出發到綜觀家庭問題，舉例而言，受暴婦女因被先生暴力相待緊急安置，過去僅處理受暴婦女個人，忽略她的小孩可能被疏於照顧，或是施暴先生可能長期有精神障礙等，以家庭為中心的意義是，從個案出發，但不只照顧個案，要觀看整個家庭問題，一併介入處理。

社會福利基本法要求寬列社福經費，簡慧娟表示，提升社會福利近年都已逐步寬列社福經費，而重大的社福措施，如社安網、長照、少子化等，中央編列經費占約七成，其餘則由地方政府編列預算。

社會福利基本法第14條也將社福的政策設計更明確寫明，簡慧娟表示，各級地方政府執行社會福利服務時，部分會用委託、獎勵、特約等方式辦理，社福法要求，社福標案發包前，需找使用者討論案件設計是否符合需求，再行發包。

第25條則是確保社福專業人力的基本保障，避免薪資回捐的制度發生，也在25條中要求專業人員需符合職安法等，而福利措施的施行也要採取永續經營的模式，不該以放煙火式的方法推展福利措施。