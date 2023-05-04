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爭取加入CPTPP 外交部籲盡快成立台灣入會工作小組

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部發言人劉永健。記者陳正興／攝影
外交部發言人劉永健。記者陳正興／攝影

台灣2021年9月宣布申請加入CPTPP「跨太平洋夥伴全面進步協定」，對於CPTPP大會可能在英國正式入會後處理台灣申請案，外交部發言人劉永健今呼籲CPTPP應依據申請國條件個別處理，盡快成立台灣入會的工作小組。

外交部今舉行例行記者會，對於有媒體提問我國是否針對加入CPTPP做出因應，劉永健表示，由於CPTPP對新入會國家是採取共識決，爭取每一個會員國的支持對台灣非常重要，我國自遞件申請加入以來，與所有成員國都保持密切的聯繫，各成員國包含加拿大在內，了解我國對入會所做的準備和努力，也認為台灣的經貿體制符合CPTPP的高標準規範。

對於中國大陸可能的干擾，劉永健表示，中國對台灣的國際參與，不管是打壓還是干擾都從未停止，而CPTPP成員中不乏與中國關係密切、經貿依存度高的國家，台灣會依據不同成員國特性採取不同策略，依多元管道爭取支持，累積友我動能。

劉永健並表示，中國雖已經遞件申請加入CPTPP，但在法規面與制度面上與CPTPP的高標準規範仍有相當差距，呼籲CPTPP應依據申請國自身的條件以及準備情形個別處理申請案，並盡快成立我國入會的工作小組。

外交部 CPTPP

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