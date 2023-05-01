逐條審查原民健康法草案 委員轟3因素恐致法案被冷凍

「原住民族健康法」的院版草案，今年3月23日終於通過行政院會，立法院社會福利及衛生環境、內政委員會今上午召開聯席會議，進行逐條審查。若能通過，可望將原民健康不平等改善計畫提升到法律位階，使原住民族健康權益受到明文保障。不過，逐條審查開始之前，多名原住民立委率先發難，直指行政院和衛福部行政效率差、院本草案空洞且原民委員提案內容落差大、召委排審不力等，法案本會期難通過，恐將進入冷凍期。

「衛福部不重視原住民健康權的心態非常明顯」，出身醫界的國民黨原住民立委廖國棟表示，行政院應該要說明為什麼要拖這麼久，草案與委員提案差別太大，勢必需要協商，將導致法案進入冷凍期。

國民黨原住民立委鄭天財表示，2020年審查過兩次，如果當時有出委員會，現在就可以直接進行朝野協商，法案會更快通過。但這2年「政院版慢慢的來」，就算原民委員踴躍提案、開公聽會搜集意見，政院送來的版本仍然是非常原則性的條文。衛福部一定要支持原民委員的條文，才是真正能反映原住民族心聲的法案。

無黨籍原住民族委員高金素梅表示，召委陳瑩一直等院版而沒有排審，各部會的因應對策也非常空洞，委員與民間團體討論、開公聽會後希望落實改善的問題都沒有被解決。她擔心這次逐條討論會花很多時間交流，結果這會期還是出不了委員會，導致許多團體期待這會期通過的期待落空。

民進黨籍原住民委員陳瑩反駁指出，她不能接受高金素梅說她有失召委職責，「妳有妳的建議，我也有我的看見和選擇。」就是因為之前排審兩次，才逼出了政院版，否則政院版根本遙遙無期，也不會有今天協商的機會。

民進黨籍立委蘇巧慧也為陳瑩緩頰。蘇巧慧表示，這部法涉及許多跨部會工作，執行上一定會遇到難處，要感謝陳瑩幾年來持續與各部會協商，最後才讓所有部會願意整合溝通、提出院版。大家等這麼久心中有怨是合理的，但大家要的是一部可以執行的法，一定要等院版才能討論，就是這個原因所以她要肯定陳瑩。立委確實應要監督政府，不能讓部會動作太慢，但如果還沒開始協商就說一定不會過、一定會進入冷凍期一個月，「我不知道我們現在在這裡幹嘛，這很沒有意思啦。」

國民黨籍原住民立委孔文吉也出來打圓場。孔文吉表示，很多法都推了十幾年，還看不到院版，根本無法逐條審查。「我講一個公道話，兩年多之後衛福部推出對應版本，我敢說這已經算快了。」如果沒有院版可以審查，會議就會淪於談話會，現在有了院版草案，是否真的很空洞，大家應先看看條文再說。

孔文吉表示，他特別感謝六位原住民立委，一共提出十個版本，但有特定委員一直強調，是自己找了政委林萬億才催生出草案，事實並非如此。這不是單一委員的版本，是許多委員共同努力發揮智慧的成果，如果能出委員會，也不是一個人的功勞。